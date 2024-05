Bloedstollend spannende ontknoping Pro League België: dit zijn de scenario's

Deze zondag is om 18.30 uur de ontknoping van de Pro League in België. Zoals bijna traditie is geworden is het razendspannend in de strijd om het kampioenschap. Club Brugge, Union Saint-Gilloise én Anderlecht kunnen nog kampioen worden. Dit zijn de scenario's.

Zoals we misschien inmiddels wel weten halveren ze in België na 30 wedstrijden (16 clubs in de Pro League) het aantal punten. De top 6 gaat dan verder spelen (10 duels) om het kampioenschap. Het aantal punten komt dan steeds dichter bij elkaar. En eigenlijk altijd geeft de reguliere kampioen het in de play-offs weg.

Bekerheld Machida houdt kampioensdroom Union levend met late treffer bij Club Brugge Union Saint-Gilloise doet nog mee in de kampioensstrijd in de Pro League. De club die in de reguliere competitie telkens bovenaan eindigt om het in de play-offs weg te geven, ontsnapte bij Club Brugge. Koki Machida, onlangs matchwinnaar in de finale van de Croky Cup, redde Union met de 2-2.

Union heeft trauma, Club Brugge veerde op door play-offs

Union eindigde de reguliere competitie met liefst 19 punten voorsprong op Club Brugge (nummer vier). Anderlecht bleef met 7 punten nog het meest in de buurt van de club uit Saint-Gilloise. Union heeft echter een trauma opgelopen in België. De club die nog niet zo lang op het hoogste niveau speelt eindigt telkens (dik) eerste, maar door de halvering en die verdomde play-offs geven ze het telkens uit handen.

Zo ook nu weer. Union kon maar moeilijk punten pakken in die laatste 10 duels en Club Brugge won er 7 en speelde 2 keer gelijk. Daardoor staat Union nu bovenaan met 3 punten voorsprong op Union. Anderlecht heeft ook 3 punten minder dan Club Brugge en kan nog kampioen worden. Het Royal Antwerp FC van Mark van Bommel (nummer drie regulier) zakte weg en valt zelfs buiten Europa dit jaar.

Reguliere eindstand Pro League 2023-2024

De reguliere eindstand van de Pro League. © Google

Huidige stand kampioenspoule Pro League

Scenario 1: Club Brugge wint of pakt punt

De eerste ogen gaan uit naar Club Brugge dat thuis de derby speelt tegen Cercle Brugge. Ook Cercle heeft nog wat om voor te spelen: een directe plek voor Europees voetbal. Bij winst of een punt van Club Brugge is Club Brugge zeker kampioen.

Scenario 2: Club Brugge verliest, Union wint

Union speelt thuis tegen KRC Genk. Genk is juist de club die ten opzichte van Cercle de vierde plaats verdedigt (1 punt verschil) voor direct Europees voetbal. Union heeft een simpele opdracht: winnen. Als Club Brugge verliest is het aantal punten gelijk en gaat de blik naar de reguliere stand: Union stond toen bovenaan en wordt kampioen.

Scenario 3: Club Brugge verliest, Union wint niet en Anderlecht wint wel

Dan hebben we Anderlecht, dat in een zeldzaam geval ook nog kampioen kan worden. Als Club Brugge verliest, Union niet weet te winnen en Anderlecht wint bij Antwerp FC, alleen dan is Anderlecht kampioen. In de reguliere stand eindigde Anderlecht immers boven Club Brugge.

Genk maakt slotdag Pro League nog maar wat spannender door zege op Van Bommels Antwerp KRC Genk heeft voor aanvang van de slotdag in de kampioenspoule van de Belgische Pro League uitstekende zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. Genk won van het al uitgeschakelde Royal Antwerp FC met 1-0.

Scenario 4: Club Brugge wordt kampioen met verlies

Tot slot is er nog een kans dat Club Brugge kampioen wordt terwijl het verliest van Cercle Brugge. Want eerst moeten Union en Anderlecht nog die 3 punten zien over te bruggen. Dus als Club Brugge verliest en Union én Anderlecht winnen niet, dan ook is Club Brugge kampioen.

Oh ja en Union had het kampioenschap twee weken geleden al bijna verspeeld en zijn bezig aan een revival. Gaan we net zo'n geweldige seizoensontknoping zien als vorig jaar?