NEC wint dankzij prachtgoal Tjaronn Chery van Excelsior, feest in Almere

NEC heeft maandagavond met 3-0 gewonnen van Excelsior. Een flinke tegenslag voor de Rotterdammers, die moeten vrezen voor degradatie. Almere City blijft door deze uitslag wel in de Eredivisie.

Tjaronn Chery was de uitblinker in de wedstrijd. Hij scoorde de openingsgoal op prachtige wijze. Het eerste doelpunt viel pas na een uur spelen. Een afstandsschot van Chery viel schitterend in de goal. De 35-jarige middenvelder scoorde ook de 2-0, op aangeven van Youri Baas. Rober maakte het in de laatste minuut 3-0.

Rode kaart

Vanaf de 72ste minuut moest Excelsior de wedstrijd met tien man vervolgen. Siebe Horemans moest het veld verlaten na een overtreding op Dirk Proper. De Belgische back speelde de bal, maar raakte daarna de kuit van Proper. Na tussenkomst van de VAR gaf Bas Nijhuis een rode kaart.

Feest in Almere

Niet alleen in Nijmegen zijn ze blij met de overwinning van NEC, maar ook in Almere. Door het resultaat in Kralingen is de ploeg van trainer Alex Pastoor zeker van handhaving in de Eredivisie.

ALMERE CITY FC BLIJFT IN DE EREDIVISIE!



Excelsior moet nog wel vrezen voor degradatie. Met nog twee duels te gaan bezet Excelsior de zestiende plaats. Zaterdag staat een belangrijke confrontatie te wachten met rechtstreekse concurrent Heracles Almelo.