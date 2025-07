Feyenoord staat op het punt een recordtransfer af te ronden: Dávid Hancko gaat alsnog verkassen naar Al-Nassr. De deal leek eerder van de baan na een wisseling in de technische leiding bij de club van Cristiano Ronaldo, maar de onderhandelingen zijn hervat en een akkoord is nabij.

De transfer van Dávid Hancko naar Al-Nassr is slechts nog een kwestie van details. "Hancko is de transfer naar Al-Nassr aan het afronden", zegt algemeen directeur van Feyenoord Dennis te Kloese in gesprek met het Algemeen Dagblad. In juni waren beide clubs al nagenoeg rond met elkaar, maar door het vertrek van de technische leiding bij de Saoedische club leek de deal van tafel. Inmiddels zijn de onderhandelingen hervat en lijkt een akkoord alsnog nabij.

Recordbedrag?

Al-Nassr is naar verluidt bereid een transfersom neer te leggen die het Feyenoord-record van Santiago Giménez zou overtreffen. De spits vertrok in januari voor 35 miljoen euro naar AC Milan; voor Hancko ontvangt Feyenoord naar verluidt een transfersom die met bonussen kan oplopen tot 40 miljoen euro.

Spelen tussen de grote sterren

Mocht de deal definitief rondkomen, dan zal Hancko zijn carrière in de woestijn vervolgen tussen een aantal grote namen. Niet alleen zal de verdediger dan samen spelen met Ronaldo, die onlangs voor twee jaar bijtekende en op weg is naar zijn duizendste doelpunt in zijn carrière, ook kan hij achterin een duo vormen met Aymeric Laporte, die bij onder meer Manchester City speelde. Ook spelers als Sadio Mané en Marcelo Brozovic staan onder contract bij de club.

Te Kloese bevestigt, zonder op de bedragen te willen en kunnen ingaan, dat Feyenoord nog nooit zo’n transfersom heeft geïncasseerd. Robin van Persie had de speler graag in de selectie van de Rotterdammers willen behouden, maar die vlieger lijkt nu definitief niet op te gaan. Eerder deze zomer presenteerde Feyenoord Gaoussou Diarra, Luciano Valente en Sem Steijn.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.