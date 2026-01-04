De competitie ligt even stil en dat betekent tijd voor ontspanning. Memphis Depay laat via Instagram zien hoe hij zijn vrije dagen invult tijdens een vakantie in Brazilië, met opvallende beelden waarin ontspanning en luxe hand in hand gaan.

Die rust volgt na een intens en bewogen periode in Brazilië. Memphis speelde voor de kerst nog een hoofdrol bij Corinthians, door in de bekerfinale de winnende treffer te maken. Daarmee bezorgde hij de club de eerste nationale bekerwinst sinds 2009. Na afloop ging het feest los, al was Memphis ook opvallend kritisch richting het bestuur, dat hij opriep om ruimte te maken zodat de club verder kan groeien.

Memphis kust grote vis

Het meest in het oog springt een foto waarop Memphis poseert met een enorme vis, die hij zelfs een kus geeft. Het gaat vermoedelijk om een grote tonijn. Vanuit zijn stories wordt later duidelijk dat het vissen niet alleen voor de show was: twee andere grote vissen belanden uiteindelijk op de barbecue, waarna hij de dag afsluit met een ontspannen 'pizza night'.

Memphis toont liefde voor Brazilië

Daarnaast toont Memphis zich van zijn relaxte kant. Zo zit hij ontspannen op een stilstaande scooter terwijl hij rustig een kokosnoot drinkt, gekleed in een voetbalshirt van Brazilië. Op het strand geniet hij van de zon en zee, waarbij ook zijn kenmerkende leeuwentatoeage op zijn rug goed zichtbaar is.

De liefde voor het Braziliaanse voetbal komt eveneens terug in zijn kledingkeuze. In een van de beelden loopt Memphis rond in een shirt van de legendarische Braziliaanse voetballer Ronaldo, een duidelijke knipoog naar een van de grootste iconen uit de voetbalgeschiedenis.

Enorme luxe en WK met Oranje

Ook de omgeving waarin hij verblijft maakt indruk. Memphis deelt beelden van een zwembad, ontspant in een jacuzzi en laat een bizar luxe woning zien met uitzicht op meerdere zwembaden en een prachtige kenmerkende groene omgeving in het Zuid-Amerikaanse land. Het absolute hoogtepunt volgt vanuit de lucht. In een video, gefilmd vanuit een helikopter, ontvouwt zich een spectaculair beeldvan het Braziliaanse landschap, waarna Memphis zelf uitstapt na de vlucht.

Na deze periode van ontspanning zal de blik weer richting het voetbal moeten. Deze zomer wacht het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Voor Memphis kan dat mogelijk zijn laatste WK worden, wat de komende maanden extra belangrijk maakt om zijn positie bij Oranje veilig te stellen.