De Eurojackpot KNVB Beker is begonnen en dat hebben we geweten. Op meerdere velden gebeurde er van alles en daar was het duel tussen de amateurs van Katwijk en Keuken Kampioen Divisie-club Vitesse geen uitzondering op. Het ging voor de club uit Arnhem helemaal mis, maar het meest opzienbarende moment vond veel eerder in de wedstrijd plaats.

De hekkensluiter van de KNVB, die eerder dit seizoen nog ten dode was opgeschreven vanwege licentieproblemen, leek lange tijd hard op weg naar de tweede ronde van het bekertoernooi. Dillon Hoogewerf opende na een uur te score en daarmee leek de buiten een groot deel van de tweede helf binnen.

Verbazing om penalty

Namens de amateurs maakte Maurizio Brenna een kwartier voor tijd de gelijkmaker. Vervolgens leek het duel te eindigen in een krankzinnige ontknoping. In de laatste minuut van de blessuretijd ging de bal tot ieders verbazing op te stip vanwege een vermeende overtreding van een Vitessenaar. Niemand leek in eerste instantie de ogen te kunnen geloven. zeker bij Vitesse niet. "Ongelofelijk. Katwijk krijgt voor onverklaarbare redenen een penalty", schreef de profclub op X.

Chaos compleet

De chaos was daarmee nog niet ten einde, want keeper Connor van den Berg pakte de pingel. In alle hectiek maakte assistent-trainer Nicky Kuiper dat niet meer mee, want hij kreeg van de verguisde scheidsrechter Oostrom een rode prent. Het werd zonder hem dus 'gewoon' verlengen, maar daar ging het uiteindelijk alsnog mis.

Van den Berg stopte weliswaar twee pingels en zag er eentje op de lat belanden, maar het bleek niet genoeg. De Vitessenaren misten maar liefst vier strafschoppen en daardoor ligt de bekerwinnaar van 2017 alweer uit het toernooi.

Keeper heeft opzienbarende hoofdrol

Overigens gebeurde er nog iets opmerkelijks tijdens de strafschoppenserie. Katwijk-keeper Stan van Bladeren sprong dolenthousiast het publiek in nadat hij een - zo dacht hij - beslissende strafschop had gepakt. Dat was helaas voor hem te voorbarig, want de daaropvolgende pingel van Katwijk ging er niet in. Van Bladeren herhaalde vervolgens zijn kunstje en toen ploegmaat Levi Bouwense wél scoorde, barstte het feest los.

