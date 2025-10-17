Vitesse is weer springlevend en richt zich inmiddels zelfs op presteren, in plaats van de hectische gebeurtenissen van afgelopen zomer. Vitesse-icoon Theo Janssen benadrukt de belangrijke rol van trainer Rüdiger Rehm en uit zijn teleurstelling over de gevolgen van het KNVB-besluit rondom het afpakken van de proflicentie. "Dat is héél pijnlijk", zegt Janssen.

De afgelopen weken heeft Janssen bewust afstand genomen van allerlei verzoeken om te praten over Vitesse en het besluit van de KNVB. Het verlies van de club deed de geboren en getogen Arnhemmer enorm veel pijn, maar hij is blij dat het weer over voetbal gaat. "Het was een bijzondere periode", vertelt Janssen voor de camera van Sportnieuws.nl.

Geluk met trainer Rehm

De analist van Ziggo Sport en NOS benadrukt het belang van een goede trainer. "We hebben het voordeel dat we al in het begin van de zomer een gesprek gevoerd hebben met de nieuwe trainer en dat hij de club ook trouw is gebleven toen de club de licentie verloor. Hij is blijven geloven dat het goed zou komen, dus ik heb heel veel respect voor hem. En als ik nu zie wat Rüdiger (Rehm, red.) binnen korte periode heeft neergezet… Dan mogen we als Vitesse heel blij en dankbaar zijn dat hij is ingestapt en dat hij ook is blijven zitten."

Rol van Janssen

Janssen heeft zijn handen vol aan het hoofdtrainerschap bij tweededivisionist De Treffers, maar tóch kan hij het niet laten om óók betrokken te blijven bij Vitesse. "Ik was natuurlijk gevraagd om adviseur te worden van het technische deel. Ik heb toen gezegd: oké, zolang de licentie er niet is, doe ik dat vrijwillig. Dat is ook gebeurd. Alleen, toen was de club ineens klaar, dood en begraven. En nu ben je in een keer weer vol in het leven en dan moet je weer een elftal bij elkaar krijgen."

Op dit moment werkt hij enkele uren per week voor de Arnhemse club, naast zijn bezigheden in het semi-amateurvoetbal en zijn werk als analist. "Ik bemoei me met de technische zaken: spelers, jeugdopleiding en de scouting", somt hij op. "Ik geef aan wat ik denk dat goed is voor de club en bied ook wat tegengas. Soms probeer ik vanuit een andere invalshoek te denken, en dat is volgens mij een hele goede combinatie."

Gratis vertrokken talenten

De ex-middenvelder van onder andere FC Twente en Ajax is zelf afkomstig uit de jeugdopleiding van Vitesse. Het raakt hem dan ook extra dat veel talenten de afgelopen maanden gratis zijn vertrokken. "Dat is een gevolg, omdat de KNVB natuurlijk de licentie ingetrokken heeft. Uiteindelijk blijkt dan volgens het Hof dat ze dat niet op de juiste gronden hebben gedaan. Vitesse is daar natuurlijk wel de dupe van omdat er nu een aantal spelers zijn vertrokken die een flinke waarde hadden."

Volgens Janssen is het voorbeeld van Jim Coller het meest schrijnend. De achttienjarige aanvaller stond al in de belangstelling van PSV, maar maakte uiteindelijk transfervrij de overstap. "Dat is een jongen die in de toekomst veel geld had kunnen opleveren voor Vitesse. PSV had zelfs al een bod gedaan. Alleen, wij wilden wachten, want we hadden liever dat Jim hier nog een jaar zou spelen. Hij zou zich dan verder ontwikkelen, zodat wij er meer geld aan konden verdienen. En zo zijn er meer spelers en dat heeft de club heel veel geld gekost, mede door de KNVB."

Compensatie van KNVB

De Vitesse-man weigert de volledige schuld bij de KNVB en spelersvakbond VVCS te leggen. "Uiteindelijk zal de club daarover in gesprek moeten. Alleen, het is voor Vitesse natuurlijk heel pijnlijk. We waren dood en begraven en dan komen alle clubs speler voor een appel en ei ophalen. En daar is Vitesse natuurlijk totaal niet in gecompenseerd en dat is wel heel pijnlijk", besluit Janssen. Vrijdagavond spelen de Arnhemmers een uitduel tegen FC Eindhoven.

