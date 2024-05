Toekomst voorspeld van vertrekkende Vivianne Miedema: 'Dat zou een goede match zijn'

Vivianne Miedema gaat Arsenal na zeven jaar verlaten. De all-time topscorer van de Engelse vrouwencompetitie gaat haar contract in Londen niet verlengen. Leonne Stentler geeft aan Sportnieuws.nl verschillende opties waar Miedema terecht zou kunnen. Eén ding staat voor haar in ieder geval als een paal boven water: "Miedema heeft nergens concurrentie."

Arsenal en Miedema zelf maakten maandagmiddag bekend dat het contract van de spits van de Oranjeleeuwinnen niet verlengd gaat worden. Daarmee is één van de beste spitsen in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal transfervrij. Met die status hoeft Viv volgens Leonne Stentler, oud-speelster van onder andere Ajax, niet verlegen te zitten om aanbiedingen van topclubs. "Ze blijft zeker nog in het buitenland actief, bij grote clubs in Europa. Dat weet ik zeker."

'Miedema heeft nergens concurrentie'

Miedema kampte afgelopen tijd met een blessure aan haar knie. Ze was herstellende van een zware knieblessure en dat duurde lang. "Dat maakt niet uit, deze blessure zal geen struikelblok zijn voor een transfer. Dat is allang niet meer zo", zei Stentler. "Ze moet een club vinden die haar de tijd gunt om volledig te herstellen van die blessure." Welke club Miedema ook zal kiezen, ze zal als ster binnengehaald worden. "Als zij fysiek fit is, dan is ze zo ongelofelijk goed. Miedema heeft helemaal geen concurrentie, nergens niet."

Miedema flirtte in het verleden al vaker met clubs als bijvoorbeeld FC Barcelona, dus dat zal zeker een optie zijn. "Als je kijkt naar haar speelstijl, zou dat een goede match zijn", beoordeelde Stentler. "Maar ik zie haar ook wel naar Olympique Lyon gaan, de Champions League-finalist van dit jaar. Ze wil die nog een keertje winnen." Een terugkeer naar Nederland is wel echt uitgesloten, daar is Miedema nog te goed voor.

Naar Leeuwinnen in Engeland?

Ondertussen spelen er veel meer Oranjeleeuwinnen in grote Europese competities, ook in Engeland zijn er zat te vinden. Jill Roord en Kerstin Casparij bij Manchester City bijvoorbeeld. Stentler ziet het ook nog wel gebeuren dat Miedema een interne transfer maakt. "Manchester City of Chelsea misschien. Ik weet niet hoe haar voorkeuren bij Engelse clubs zijn. Of ze bijvoorbeeld echt een Arsenal-hart heeft."

De keuze zal volgens haar niet afhangen van of er andere Nederlanders spelen. "Zij heeft een behoorlijk eigen willetje. Ze heeft de laatste jaren wel meer vrienden in het vrouwenvoetbal gemaakt, ook Engelse speelsters kent ze nu door en door. Ik denk dat ze eerder een keuze maakt op basis van haar eigen voorkeur. Het moet een interessante aanbieding zijn, of een club die zij zelf erg leuk vindt. Ook moet de speelstijl kloppen, want daar is ze vaak kritisch op."

Miedema speelde in zeven jaar 172 wedstrijden voor Arsenal en scoorde 125 doelpunten voor The Gunners.