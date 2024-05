Vivianne Miedema vertrekt na zeven jaar transfervrij bij Arsenal: 'Einde van mijn avontuur'

Vivianne Miedema gaat haar club Arsenal aan het einde van het seizoen verlaten. Dat maakt de club bekend via een officieel statement. De Nederlandse spits was zeven jaar actief voor de Londense club, waar ze all-time topscorer van de Women's Super League werd (de vrouwenvariant van de Premier League).

Het contract van Miedema loopt komende zomer af, waardoor ze transfervrij kan vertrekken. Waar haar toekomst ligt, is nog onbekend. Miedema is ook topscorer van de Oranje Leeuwinnen. Het hele afgelopen seizoen kampte ze met een zware knieblessure. Ze kwam daardoor maar 13 duels in actie voor Arsenal. Ook maakte ze nog haar rentree in Oranje tijdens de Nations League.

'Dankbaar'

In een video op de sociale media van Arsenal reageert Miedema op haar vertrek. "Na zeven jaar is het tijd om een einde te maken aan mijn avontuur bij Arsenal. Het is een absolute eer geweest om te spelen voor een club die zoveel geschiedenis heeft. Ik ben heel dankbaar dat iedereen dit hoofdstuk van mijn leven zo gedenkwaardig heeft gemaakt."

Seven special years. The end of an incredible chapter.@viviannemiedema ❤️ pic.twitter.com/5dpqnjeNhZ — Arsenal Women (@ArsenalWFC) May 13, 2024

Persoonlijk

"In het voetbal weet je nooit hoe lang je ergens blijft", vervolgt Miedema. "Je moet van elk moment genieten. Vanaf het begin wist ik dat Arsenal de club was waar ik kon groeien. Zowel als speler als persoonlijk." Tijdens haar carrière bij Arsenal leerde Miedema haar huidige vriendin Beth Mead kennen. Zij is Engels international en ploeggenote van Miedema bij Arsenal. Het koppel gaat dus in ieder geval uit elkaar als teamgenootjes.

125 goals in 172 wedstrijden

In 2017 kwam ze over van Bayern München. In die zeven jaar scoorde ze 125 goals en gaf ze 50 assists in 172 wedstrijden voor Arsenal. Miedema is nog altijd 'pas' 27 jaar oud en zou dus nog altijd op de toppen van haar kunnen gaan spelen. Voor Nederland scoorde ze ook al 95 keer in 118 duels.

'Zoveel mooie hoogtepunten'

Nu ze hersteld is van haar blessure kan ze zich weer richten op voetballen en vooral doelpunten maken. Arsenal zwaait Miedema na zeven jaar trouwe dienst dankbaar uit. "We danken Viv voor haar enorme bijdrage aan de successen van het team gedurende haar tijd hier. Ze heeft voor zoveel mooie hoogtepunten gezorgd", zegt sportief directeur Edu Gaspar op de website van Arsenal.

In Nederland voetbalde ze alleen in de jeugd van Heerenveen, want ze komt uit Friesland. Op jonge leeftijd trok ze al naar Duitsland om daar bij Bayern te voetballen. In 2017 maakte ze dus de overstap naar Engeland.