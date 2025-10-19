De naam van Alexander Isak domineerde de hele zomer de Britse krantenkoppen, nadat hij een vertrek bij Newcastle United forceerde en uiteindelijk bij Liverpool belandde. Zijn prestaties bij de ploeg van Arne Slot zijn echter nog niet je van het. De Nederlandse coach heeft dan ook een duidelijke boodschap voor zijn nieuwe spits.

Zijn periode op Anfield is Isak niet al te sterk begonnen. In zes officiële wedstrijden scoorde hij slechts één doelpunt (tegen Southampton in de League Cup) en gaf hij één assist. Liverpool benadrukte dat hun nieuwe spits sinds zijn komst in het einde van de zomer nog niet honderd procent fit was. Dit excuus is echter vanaf nu verleden tijd, als we de woorden van Slot mogen geloven.

Realistische beoordeling

Voorafgaand aan de wedstrijd van Liverpool tegen Manchester United onthulde de Nederlandse coach aan de pers dat Isak nu bijna volledig fit is. Volgens Slot kan de Zweedse spits vanaf nu realistisch worden beoordeeld op zijn prestaties.

"Alexander Isak heeft zijn voorbereiding van 5-6 weken gehad. Dus fysiek is hij bijna op het niveau waar hij moet zijn. Vanaf nu kunnen we hem realistisch beoordelen", zo deelde Slot mee tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel.

Enorme druk

Het is niet vreemd dat Isak aan het begin van zijn Liverpool-carrière onder enorme druk staat. Hij is niet alleen de duurste speler ooit in de Premier League, met een transfersom van 125 miljoen pond, maar hij voelt ook de hete adem van Hugo Ekitike in zijn nek. De spits, die overkwam van Eintracht Frankfurt, speelt tot nu toe zeer verdienstelijk en aast op dezelfde basisplaats.

Het wordt dus interessant om te zien hoe Isak de komende weken presteert, te beginnen met de kraker tegen Manchester United op Anfield. Als hij weet te scoren tegen de grote rivaal van zijn nieuwe club, dan zullen de fans hem wellicht al snel op de schouders dragen.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.