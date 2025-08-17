Tijjani Reijnders is als een raket van start gegaan in de Premier League. De Nederlander werd door Manchester City voor een enorm geldbedrag gekocht van AC Milan, maar vooralsnog twijfelt er niemand aan de middenvelder. Tegen Wolverhampton Wanderers speelde hij een geweldige wedstrijd en dat leverde in de Britse media een bijzondere gebeurtenis op.

Op bezoek in Wolverhampton, dat voorafgaand aan het duel oud-speler Diogo Jota op emotionele wijze herdacht, speelde Reijnders een geweldige wedstrijd. Het uitduel werd met maar liefst 0-4 gewonnen en de Nederlander had een hoofdrol.

Hij zag Erling Haaland twee keer scoren en ook Rayan Cherki een goal maken, maar voor rust liet hij ook zijn klasse zien door de 0-2 binnen te prikken. Ook gaf hij een assist. Dat waren bij lange na niet zijn enige uitmuntende momenten op het veld. De Britse media zijn dolenthousiast en daardoor regent het prachtige rapportcijfers voor de Nederlander.

Een 10 als cijfer

Het meest bijzondere gebaar kwam zonder twijfel uit The Daily Express. Het medium gaf Reijnders namelijk een 10 als cijfer. "Hij drukte zijn stempel op zijn Premier League-debuut met een masterclass. Reijnders liet City precies zien wat ze vorig jaar misten op het middenveld."

En zo waren er nog veel meer kranten die vol lof spraken over de dynamische middenvelder. Het lokale Manchester Evening News had een 9 over voor Reijnders' optreden dankzij 'briljante bijdrages' van de Oranje-international. "Wat een aanwinst lijkt hij."

En dan gaat The Sun misschien nog wel een stapje verder. Zij vergelijken hem al met een andere legendarische middenvelder die jarenlang imponeerde bij de club uit Manchester. "Reijnders kondigt zichzelf aan als vervanger van Kevin de Bruyne", zo kopt het tabloid vol enthousiasme.

Voorlopig twijfelt er niemand aan of de 70 miljoen euro die City betaalde voor Reijnders de juiste keuze was. Volgende week moet de ploeg van Pep Guardiola ongetwijfeld harder aan de bak. Dan wacht het thuisduel met Tottenham Hotspur, dat dit weekend eenvoudig won van West Ham United en het in de Europese Super Cup na penalty's moest afleggen tegen Champions League-winnaar Paris Saint-Germain.

