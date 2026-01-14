Voormalig Oranje-international Jasper Cillessen ziet dat Robin Roefs het geweldig doet in de Premier League. Zijn ex-teamgenoot stopte afgelopen week zelfs drie penalty's om zijn ploeg te redden. De tweede doelman van NEC steekt de loftrompet voor de keeper van Sunderland.

"Als ik zie wat hij allemaal doet op dat niveau: ongekend”, zegt Cillessen in een interview met De Gelderlander tijdens het trainingskamp van NEC in Spanje. "Robin houdt zich zó makkelijk staande in een van de fysiek sterkste competities ter wereld. Dat doet hij met twee vingers in de neus."

Cillessen en Roefs hebben twee seizoenen geleden nog samen gekeept bij NEC. "Toen ik naar Las Palmas vertrok, nam Robin het stokje van mij over. Ik kan nu wel heel mooi zeggen dat ik zijn ontwikkeling al zag aankomen, maar heel eerlijk: Robin blijft mij verbazen.”

Penaltykiller

Het virale moment waarbij Roefs maar liefst drie strafschoppen keerde in de FA cup wedstrijd tegen Everton heeft Cillessen ook gezien. "Ik probeer sowieso veel wedstrijden van hem te kijken. Hij is nog altijd nuchter. Het lijkt wel alsof hij met vrienden in Heeswijk (het dorp waar hij vandaan komt, red.) aan het voetballen is. Al zie ik hem nu wel meer emotie tonen dan bij NEC. Bij een doelpunt juicht hij nu wél.”

Ook klinken er geluiden dat Roefs zijn debuut zou moeten maken voor Oranje, en sommigen gaan zelfs zo ver te zeggen dat hij het WK 2026 zou moeten keepen. Het gaat voor de keeper van Sunderland allemaal in een razendsnel tempo. Hij maakte zo'n 2,5 jaar geleden pas zijn debuut voor NEC.

