Robin Roefs beleeft een droomstart in de Premier League. De 22-jarige doelman van Sunderland groeit uit tot een sensatie onder de lat en hield zaterdag tegen Nottingham Forest opnieuw de nul. Met een aantal knappe reddingen loodste hij de promovendus naar een verrassende 0-1 zege, waarmee zijn status als uitblinker van het seizoen nog maar eens werd onderstreept.

Met een aantal cruciale ingrepen speelde Roefs een sleutelrol in de overwinning van Sunderland. Het betekende alweer zijn derde clean sheet in zes wedstrijden voor zijn nieuwe club, sinds zijn transfer deze zomer van NEC. Na afloop straalde de goalie van oor tot oor: "Om eerlijk te zijn had ik het gevoel dat ze nooit meer gingen scoren. Zelfs niet als we nog een uur zouden doorspelen."

Ondanks zijn eigen glansrol bleef Roefs opvallend bescheiden. "Ik ben heel blij met de start van het team, maar ook met mijn eigen start. Ik wil mijn team helpen. De supporters hielpen ons aan de overwinning vandaag. We mogen dit vieren, maar daarna moeten we meteen door naar de volgende wedstrijd", klinkt de zeer tevreden doelman.

Teamgenoten eren hun keeper met luid applaus

De Nederlander kreeg na het duel lovende recensies. Zowel Sky Sports als de Sunderland Echo beloonde hem met een 9. Vooral zijn sterke reactie op het mindere optreden van een wedstrijd eerder viel op. "Een goede reactie op zijn fout van vorige week. Roefs was sterk in zijn doelgebied en maakte een paar fantastische reddingen", schreef de Echo.

Ook binnen de selectie is zijn status groeiende. Toen Roefs na zijn interviews terugkeerde naar de kleedkamer, stond zijn hele ploeg klaar om hem met een luid applaus te onthalen. The Northern Echo noemde het 'een unaniem eerbetoon aan de nieuwe rots in de branding van Sunderland'.

Sunderland kleurt Oranje in de Premier League

Dankzij de solide defensie en de sterke optredens van hun nieuwe keeper staat Sunderland verrassend vierde in de Premier League met elf punten uit zes duels. Alleen Arsenal, Crystal Palace en Newcastle incasseerden minder tegentreffers dan de vier doelpunten van Roefs en co. Bij Sunderland staan naast de Nederlandse doelman ook landgenoten Lutsharel Geertruida en Brian Brobbey onder contract.

Op 4 oktober wacht Sunderland de uitwedstrijd tegen Manchester United. Houdt Roefs zijn huidige vorm vast, dan is een stunt op Old Trafford allerminst uitgesloten. Ook zijn plek in de selectie van Oranje lijkt inmiddels verzekerd.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.