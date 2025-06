Topper tussen favorieten op EK onder 21 eindigt in kansenregen, Jong Georgië slaat diep in blessuretijd toe

Het EK onder 21 begon al met een sensationele wedstrijd tussen gastland Slowakije en Spanje, maar kreeg op de openingsdag daarna nog een topper van jewelste. Topfavorieten voor de eindzege, Portugal en Frankrijk, stonden tegenover elkaar en zorgden voor spektakel.

De selecties van zowel Portugal als Frankrijk barst van de talenten uit elkaar en veel spelers voetballen al bij mooie clubs in de (sub)top van Europa. Dat zij op de openingsdag tegen elkaar moesten, zorgde voor grote ogen bij de loting. Het duel stelde ook verre van teleur, al viel er geen enkel doelpunt. Wel werd het een kansenregen, met liefst 39 doelpogingen van beide landen samen. De keepers (Samuel Soares van Benfica Guillaume Restes van Toulouse) pakten dus ook de hoofdrollen en de beste cijfers.

Italië volgt Spanje

Italië volgde in Groep A het voorbeeld van Spanje door de eerste wedstrijd te winnen. Moeizaam was het tegen de leeftijdsgenoten van Roemenië wel, maar zo diep als de Spanjaarden moesten gaan, hoefden de Italianen niet. Een goal van AS Roma-middenvelder Tommaso Baldanzi in de 26ste minuut was genoeg voor de Azzurri om met 1-0 te winnen. De Roemeense aanvaller Louis Munteanu miste vlak voor rust nog een penalty.

Goal diep in blessuretijd

De meeste sensatie zat in de wedstrijd waar op papier de minste namen op het veld stonden. De talenten van Georgië sloegen diep in blessuretijd toe tegen de Polen. Vasilios Gordeziani scoorde de winnende goal in de 94ste minuut van de wedstrijd. De aanvaller van het Servische Sarajevo maakte de 2-1, nadat ploeggenoot Nodar Lominadze Georgië al op 1-0 had gezet. Tussen hen in trok Jakub Kaluzinski (Polen) de stand gelijk.

Jong Oranje

Jong Oranje is ook een van de favorieten op het jeugd-EK en komt donderdag tegen Finland voor het eerst in actie. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger beleefde een perfecte kwalificatie, zonder puntenverlies en maar drie tegengoals in tien duels. De wedstrijden op het EK onder 21 worden live uitgezonden door Ziggo Sport. Het EK wordt gespeeld in Slowakije.