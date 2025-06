EK onder 21 begint voor gastland met nachtmerrie: Spanje wint ondanks fout Feyenoord-huurling in laatste minuut

Slowakije kan wel door de grond zakken na de openingswedstrijd van het EK onder 21. Het gastland leek tegen één van de toplanden in de poule te stunten met een gelijkspel, maar zag Spanje in de laatste minuut alsnog de zege pakken.

Slowakije begon al slecht aan de eerste wedstrijd op het zelf gehoste jeugd-EK. Binnen twintig minuten keek de ploeg voor eigen publiek al tegen een 2-0 achterstand aan. Marc Pubill (Almeria) en Mateo Joseph (Leeds United) scoorden voor Spanje en zetten de talenten van de Europees kampioen op een riante voorsprong.

Fout van Feyenoord-huurling

In de rust bracht de Spaanse bondscoach Hugo Bueno, die afgelopen seizoen door Feyenoord werd gehuurd van Wolverhampton Wanderers. De verdediger beging al binnen tien minuten een grote fout, door een penalty te veroorzaken. Slowakije had toen al de aansluitingstreffer gevonden, via Tomas Kopacek (Hellas Verona), 2-1. De fout van Bueno werd keihard afgestraft, want ex-Groningen-speler Tomas Suslov benutte de strafschop: 2-2.

Spelers Slowakije verslagen naar de grond

Die stand bleef heel lang staan. Tot de negentigste minuut. Toen kopte Valencia-verdediger Cesar Tarrega de Spanjaarden alsnog naar een 3-2 zege in de groepsfase. De spelers van Slowakije vielen verslagen naar de grond. Leo Sauer, de Feyenoord-speler die afgelopen seizoen aan NAC werd verhuurd en in Breda indruk maakte, zat tijdens het 'verliezende' doelpunt op de bank. Hij werd na tachtig minuten gewisseld. Elk puntje is welkom in Groep A, want met Italië zit er nog een topland in. Roemenië is de vierde ploeg in de poule.

Jong Oranje

Jong Oranje begint donderdag aan het EK onder 21. In Groep D is eerst Finland de tegenstander, waarna Denemarken en Oekraïne volgen. Het is bijna twintig jaar geleden dat de Nederlandse talenten Europees kampioen werden. Maar onder nieuwe bondscoach Michael Reiziger werd een foutloze kwalificatie afgewerkt en behoort Jong Oranje tot een van de favorieten voor de eindzege in Slowakije.