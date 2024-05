Topscorer PEC Zwolle vertrekt voor 'niet te weigeren bedrag' naar Azië, werk aan de winkel voor technisch directeur

Lennart Thy gaat na afloop van het seizoen een avontuur in Azië aan. Het is de zoveelste belangrijke speler van PEC Zwolle die de club gaat verlaten. De promovendus ziet een belangrijke schakel vertrekken, maar houdt daar wel een transferbedrag aan over.

De Duitse spits is bezig aan een goed seizoen in de provinciehoofdstad. Met dertien competitietreffers is hij de meest scorende speler buiten de top vijf clubs van de Eredivisie. Vorig seizoen had Thy al een belangrijk aandeel in de directe promotie vanuit de eerste divisie met 22 gemaakte doelpunten.

Zijn scorend vermogen is niet onopgemerkt gebleven in het buitenland. Een club uit Azië, die in de winter ook al interesse toonde, bood een transfersom die 'niet is te weigeren', aldus technisch directeur Mark Coonen op de eigen clubwebsite. Thy, die in de zomer van 2022 aan zijn tweede termijn in Zwolle begon, had nog een contract voor één seizoen.

Vertrek ervaren spelers

PEC Zwolle staat voor een flinke uitdaging om de selectie voor volgend seizoen op niveau te houden. Naast Thy vertrekken met Bram van Polen en Sam Kersten nog twee ervaren basisspelers. Younes Namli lijkt de vierde te worden, al doet de club er volgens de Stentor alles aan om hem binnenboord te houden.

'Koning' Bram van Polen wil geen afscheidswedstrijd bij PEC Zwolle: 'Lijkt me heel ongemakkelijk' Bram van Polen heeft geen behoefte aan een afscheidswedstrijd bij PEC Zwolle. Na zeventien jaar profvoetbal voor één club houdt hij het voor gezien. Het clubicoon hoopt op een relatief anoniem afscheid.

Davy van den Berg en Anselmo Garcia MacNulty zullen ook op de nodige interesse kunnen rekenen. Huurlingen Zico Buurmeester, Ferdy Druijf, Lennart Czyborra en Silvester van der Water lijken niet langer in Zwolle te blijven. De club hoopt wel Filip Krastev opnieuw te kunnen lenen van Lommel.

Nieuwe linksback

Nog veel vacatures en vraagtekens in de selectie van PEC Zwolle voor komend seizoen dus. Thierry Lutonda zal wél de blauwwitte clubkleuren verdedigen. De 23-jarige linksback komt hoogstwaarschijnlijk over van RKC Waalwijk. Daar was hij vorig seizoen een vaste waarde, maar dit jaar kon hij niet rekenen op een basisplaats.