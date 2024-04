'Koning' Bram van Polen wil geen afscheidswedstrijd bij PEC Zwolle: 'Lijkt me heel ongemakkelijk'

Bram van Polen heeft geen behoefte aan een afscheidswedstrijd bij PEC Zwolle. Na zeventien jaar profvoetbal voor één club houdt hij het voor gezien. Het clubicoon hoopt op een relatief anoniem afscheid.

"Mijn ideale afscheid is er een zonder afscheidswedstrijd", vertelt Van Polen bij Voetbal International. "De club heeft het me aangeboden, maar ik heb nee gezegd. Dat lijkt me heel erg ongemakkelijk, een wedstrijd rond één persoon. Dan sta ik zo in de spotlights, dat hoeft voor mij niet." Eerder liet hij al weten dat hij een standbeeld bij het stadion van PEC Zwolle 'persoonlijk zou neerhalen'.

"Ik wil de fans daarin niks tekortdoen. Ik gun het ze wel, als ze dat graag zouden willen, maar een hele dag waarin alles om mij draait… Ik vond de aandacht van de afgelopen dagen al ongemakkelijk, dus een afscheidswedstrijd hoeft voor mij niet."

Hoewel Van Polen het liefst niet in de schijnwerpers staat, weet hij dat hij daar ook niet volledig aan zal ontkomen. "Aan een publiekswissel ontkom ik waarschijnlijk niet. Het is ook lullig om op het veld te blijven staan als dat bord omhoog gaat, haha. Ik laat het allemaal maar gebeuren, die laatste dag. Ik snap het ook wel, het hoort erbij."

'Koning' Van Polen

PEC Zwolle kan het toch niet laten om de verdediger nog een keer in de spotlights te zetten. Ter gelegenheid van koningsdag plaatste de club een video op sociale media om hun 'koning' te eren.

"Er is maar één koning", staat geschreven in het bijschrift. In de video is een portret van Van Polen met een kroon op zijn hoofd te zien, dat op een groot spandoek aan de bekende Peperbus in Zwolle hangt.