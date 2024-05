Cultheld Bram van Polen sluit bijzondere deal met jeugdliefde: 'Ik heb het er thuis wel over gehad'

Bram van Polen plakt er toch nog een jaartje voetbal aan vast. De 38-jarige verdediger van PEC Zwolle maakte onlangs bekend dat hij aan het eind van dit seizoen zou stoppen. Dat klopt niet helemaal, want hij keert terug bij zijn jeugdliefde VVOG. "We hebben een mooi compromis gesloten."

Want eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat Van Polen door zou gaan met voetballen, zo had hij beloofd aan zijn vrouw Lotte. "Ik heb het er thuis wel een paar keer over gehad, we keken er namelijk samen enorm naar uit om de weekenden weer eens lekker voor onszelf te hebben zonder allerlei voetbalverplichtingen."

"Maar ik heb ook altijd gezegd dat ik mijn carrière op De Strokel zou afsluiten", verwijst hij op de clubsite van VVOG Harderwijk naar het sportpark van de club uit de Vierde Divisie. Van Polen heeft een dealtje weten te sluiten met het bestuur. "Ik ga maximaal 17 wedstrijden per seizoen spelen en train niet vaker dan één keer per week. De trainer kan zich daar goed in vinden en de andere jongens uit het team ook."