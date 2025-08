Topspeler Real Madrid in de problemen: lange celstraf geëist

Bij Real Madrid zijn ze volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen, maar één speler heeft ook wat anders aan zijn hoofd. Bij De Koninklijke moet een belangrijke pion immers vrezen voor een lange celstraf.

Real Madrid-verdediger Raul Asencio hangt een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar boven het hoofd. Dat is de straf die het Openbaar Ministerie eist tegen de voetballer vanwege een geruchtmatige zaak toen jij nog een groot talent was bij Real Madrid B.

Asencio wordt beschuldigd van twee misdrijven tegen de privacy van twee meisjes die betrokken waren bij vrijwillige seksuele contacten. Drie andere oud-spelers van Real Madrid, die ook betrokken waren bij de gebeurtenissen, worden bovendien beschuldigd van het verspreiden van kinderporno, omdat een van de meisjes minderjarig was.

Incident met 16-jarig meisje

In de aanklacht staat dat dat drietal Andres Garcia, Ferran Ruiz en Juan Rodriguez vrijwillige seksuele contacten hadden met de twee meisjes in een hotelkamer op de Canarische Eilanden. De contacten werden gefilmd en verspreid zonder toestemming van de meisjes. Tijdens de gebeurtenissen was één meisje 18 jaar oud en de ander pas 16.

De zaak van Asencio is anders. Hij was niet betrokken bij de seksuele contacten, maar heeft wel om de video gevraagd om deze aan een vriend te laten zien. Vervolgens heeft hij de video verwijderd. Het Openbaar Ministerie vindt dat dit gedrag niet onbestraft kan blijven en een straf verdient, maar niet in dezelfde mate als de daden van de andere beschuldigden.

Bij een straf van 2,5 jaar zou jij het jeugdexponent natuurlijk jarenlang niet kunnen voetballen. Asencio zelf verklaarde eerder: "Ik word niet beschuldigd van seksuele handelingen, en ook niet van het opnemen en verzenden van de video."

Doorbraak bij Real Madrid

Asencio brak het afgelopen seizoen door bij de club. Vanwege de nodige blessures debuteerde hij in november 2024 onder Carlo Ancelotti. Hij kwam onder meer tien Champions League-duels en 23 La Liga-potjes in actie. Ook maakte hij de nodige minuten op de WK voor Clubs. Het nieuwe seizoen van De Koninklijke begint op 19 augustus met een duel tegen Osasuna. Dan is er misschien meer duidelijk over de toekomst van Asensio.

Andere voetballer in de problemen

Hij is niet de eerste voetballer die deze maand in het nauw komt vanwege een mogelijke celstraf. Achraf Hakimi wordt vervolgd voor verkrachting. De 26-jarige verdediger van Paris Saint-Germain zou in 2023 een vrouw in zijn eigen woning hebben verkracht.

