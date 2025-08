Topverdediger Achraf Hakimi (26) van Paris Saint-Germain wordt verdacht van verkrachting. De in Madrid geboren en voor Marokko uitkomende Hakimi is door het Franse Openbaar Ministerie aangeklaagd, melden Franse media.

Hakimi, die vorig seizoen met PSG de kampioen van Frankrijk werd en de Champions League won, heeft volgens een vrouw haar gedwongen tot geslachtsgemeenschap vlakbij zijn huis in Parijs. Hakimi ontkent de aantijgingen. Le Parisien meldt dat Hakimi wordt vervolgd door de openbaar aanklager van Nanterre, een voorstadje van Parijs.

De vrouw heeft aan de politie verteld dat ze contact met de voetballer kreeg via Instagram. Bij hun ontmoeting zoende Hakimi haar zonder toestemming op haar mond en borsten. Ze liet weten daar niet van gediend te zijn, waarna Hakimi doorging en ook andere lichaamsdelen betastte. Dat leidde tot een verkrachting, aldus de vrouw.

Verkrachting

Het speelde zich af in januari 2023, zegt de vrouw. Het gezin van Hakimi was op dat moment op reis in het buitenland. Nadat ze het huis verliet nam ze contact op met een vriendin voor hulp, ook bezocht ze een politiestation. Ze hield het destijds bij het melden van een incident. Op 3 maart diende ze een formele aanklacht wegens verkrachting in.

Openbaar Ministerie

In de ruim twee jaar sindsdien heeft het Franse OM de zaak onderzocht. Inmiddels meent het OM voldoende bewijsmateriaal te hebben om door te gaan met vervolging. Naar verwachting wordt binnen een paar weken besloten of het ook echt tot vervolging leidt. Die beslissing moet worden genomen door een parketrechter. Als die inderdaad vervolging gelast, dan volgt er dus een rechtszaak.

Advocaat van Achraf Hakimi

Fanny Colin, advocaat van Haimi, vindt het 'onbegrijpelijk' dat het Openbaar Ministerie vindt dat dit een vervolging waard is. "We ondergaan dit in kalmte", laat Colin weten. "We gaan alle juridische wegen bewandelen die voorhanden zijn."

Hakimi riskeert een celstraf van liefst vijftien jaar, zo meldt de krant La Parisien. De krant meldt dat Hakimi eind 2023 present was bij een vooronderzoek, waar hij de claims ontkende. Zijn club PSG sprak destijds steun uit voor de speler en gaf hem toestemming om de training te missen 'vanwege persoonlijke omstandigheden'.

PSG

Begin 2025 zei hij tegen een blog: "De waarheid is dat als je succesvol bent en alles gaat lekker met je, dat mensen je zien als een makkelijk doelwit. Bepaalde mensen willen misbruik van je maken. Dat heeft me laten inzien dat je veel mensen om je heen niet kan vertrouwen."