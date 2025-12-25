Kerstmis is het feest van gezelligheid en lekker eten. Ook de meeste voetballers in Europa mogen even de benen buiten hangen om tijd met het gezin en/of de familie door te brengen. Maar in de Engelse Premier League wacht voor de spelers aldaar alweer snel de verplichting. Manchester City-trainer Pep Guardiola was bijzonder streng met de kerstregels, maar hoeft zich over topspits Erling Haaland geen zorgen te maken.

Trainer Pep Guardiola van Manchester City hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over het gewicht van Erling Haaland. De Noorse topscorer heeft op X laten weten dat hij klaar is voor het uitduel van zaterdag met Nottingham Forest. Hij laat op een foto een weegschaal zien met de tekst: All Good. Haaland knipoogde richting zijn trainer Pep Guardiola, die zijn spelers nadrukkelijk heeft gewaarschuwd de komende kerstdagen niet te zwaar te tafelen.

'Dan spelen ze niet'

Iedereen die bij terugkeer op de training te veel is aangekomen, speelt volgens hem zaterdag niet tegen Nottingham Forest. "Ze mogen eten, maar ik wil ze in de gaten houden. Ik heb een fitte selectie nodig", zei de Spaanse trainer op een persconferentie. Guardiola heeft al zijn spelers op de weegschaal gezet voor de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen West Ham United (3-0). "Ze krijgen drie dagen vrij en dan worden ze weer gewogen bij de eerste training. Stel dat iemand 3 kilo is aangekomen, dan speelt hij niet mee tegen Nottingham Forest."

'Cruciaal om te ontspannen'

Manchester City staat tweede in de Premier League, met twee punten minder dan koploper Arsenal. Hoewel Guardiola streng let op het gewicht van zijn spelers, begrijpt hij dat vrije dagen belangrijk zijn. "Je moet de spelers zoveel mogelijk vrije dagen geven. Het speelschema is zo strak dat het cruciaal is voor spelers om even te kunnen ontspannen."

Alles over Premier League

