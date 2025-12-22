Manchester City-trainer Pep Guardiola heeft zijn spelers met een heel opvallende waarschuwing naar het kerstdiner gestuurd. "Als je drie kilo aankomt, reis je niet mee."

Manchester City-manager Guardiola heeft zijn spelers gewaarschuwd niet aan te komen tijdens de korte kerstvakantie. De voetballers krijgen drie vrije dagen, waarna ze op 25 december de training hervatten ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Nottingham Forest op de 27e.

'Als je drie kilo aankomt, reis je niet mee'

Guardiola heeft aangekondigd persoonlijk te controleren of de spelers in gewicht zijn aangekomen. Wie te veel heeft gegeten, valt buiten de selectie, zo klinkt de waarschuwing. "Na drie dagen rust hebben de spelers twee dagen om zich voor te bereiden op Nottingham Forest. Elke voetballer komt aan. Als ze op de 25e terugkomen, zal ik er zijn om te controleren hoeveel kilo ze zijn aangekomen, om te zien of ze veel dikker zijn geworden", aldus de 54-jarige Spanjaard tegen Britse media.

De oefenmeester, die zesmaal de Premier Leauge wist te winnen met Manchester City, wil ook na de feestdagen graag beschikken over een fitte selectie. "Ik wil zien hoe ze terugkomen. Ze mogen eten, maar ik wil ze controleren. Stel je voor dat een speler die nu in topvorm is, drie kilo zwaarder terugkomt. Die blijft dan in Manchester en reist niet mee naar Nottingham."

Spannende titelstrijd

De reden dat Guardiola zo straks regime hanteert, is omdat zijn ploeg verwikkeld is in een spannende titelstrijd. Ook in Engeland is de competitie bijna halverwege. Bovenin is het reuze spannend. Manchester City staat slechts twee punten achter koploper Arsenal. Ook Aston Villa doet nog mee om de titel. De ploeg van Unai Emery won zondag met 2-1 van Manchester United en staat drie punten achter The Gunners.

