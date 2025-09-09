Waar Nederland (plek 7 op de FIFA-ranking) moeite had met Litouwen (143), vermorzelde Noorwegen (33) het arme Moldavië, de nummer 154 van de wereld met liefst 11-1. De grote man kan je al raden: Erling Haaland .

Dat de Noorse spits op doelpunten maken zit, bewees hij dinsdagavond in het WK-kwalificiatieduel met Moldavië (11-1 winst). Haaland scoorde vijf doelpunten en tilde zijn totaal naar liefst 48 interlandgoals. Daar had hij slechts 45 duels voor nodig. De Noren kwamen akelig dicht bij de grootste overwinning ooit in de WK-kwalificatie. Dat record is van Duitsland tegen Cyprus in 1969: 12-0.

Noorwegen dicht bij WK

Haaland maakte ooit naam op het WK onder 20 jaar, door liefst negen doelpunten te maken in de 12-0 overwinning op Honduras. Dit keer bleef de teller steken op 'slechts' vijf, al gaf hij ook twee assists. Ook gunde de spits van Manchester City een penalty aan invaller Leo Østigård, die door die gunst een hattrick maakte. Østigård maakte in blessuretijd nog de elfde Noorse treffer. Felix Myhre en Martin Ødegaard kwamen ook op het scoreformulier.

Noorwegen leidt na de recordzege in groep I met een voorsprong van 6 punten op Italië, dat maandag moeizaam van Israël won (4-5). De viervoudig wereldkampioen heeft wel een duel minder dan de Noren gespeeld. Bij een gelijke stand in de poule is het doelsaldo beslissend. Dat is in het voordeel van Noorwegen, dat in 1998 voor de laatste keer deelnam aan een WK.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.