PSV'er Paul Wanner wacht een bijzondere clash in de Champions League tegen Bayern München. De Oostenrijks-Duitse middenvelder speelt tegen veel van zijn oude vrienden en teamgenoten en dus wordt het zeker speciaal. "Ik ken ze héél goed en heb wel even contact gehad", stelt Wanner op de persconferentie.

Wanner maakte afgelopen zomer voor zo'n vijftien miljoen euro de overstap van Bayern München naar PSV. Hij kwam binnen als een enorme aankoop, maar moest in de eerste seizoenshelft vooral genoegen nemen met een plek op de bank. "Het is de eerste keer dat ik weg ben uit Duitsland, dus dan is het normaal dat je tijd nodig hebt", reageert Wanner op zijn eerste maanden. "Ik kwam ook nog eens binnen met een lichte blessure, maar nu ben ik gewend en blij dat ik kan helpen."

Helemaal volgens plan

De Duitse middenvelder maakte voor de winterstop slechts 546 minuten, maar is sinds de winterbreak niet meer weg te denken uit de basiself. Trainer Peter Bosz spreekt van een vooraf besproken scenario. "Twee jaar geleden volgden we hem al, maar toen Malik Tillman wegging hadden we de mogelijkheid om hem te halen. Toen hebben we meteen tegen hem gezegd: je krijgt zes maanden om je helemaal aan te passen", legt de 62-jarige coach uit.

Volgens Bosz was dat simpelweg nodig voor het twintigjarige talent. "Hij is een héél jonge speler, die voor het eerst in het buitenland speelt. Hij is hier hoofdzakelijk in zijn eentje, dat vergt aanpassingstijd. Dat heeft hij geweldig doorstaan. Hij is gaan werken aan zijn fysieke gesteldheid én om onze manier van spelen zich eigen te maken", gaat Bosz verder. "Hij is voetbalintelligent, dat is een voorwaarde om je door te blijven ontwikkelen. Bij een fysiek sterke speler stopt dat vaak, maar Paul is voetbalintelligent. Ik verwacht dat hij de komende jaren grote stappen zet."

Clash met Bayern

Momenteel bereidt Wanner zich voor op de clash met zijn oude club. Ondanks de nederlagen tegen Atlético Madrid (2-3), Newcastle United (0-3) en het gelijke spel tegen NAC Breda (2-2) lijkt PSV in een mindere vorm te steken. Daar is Wanner totaal niet mee bezig in aanloop naar het duel met Bayern. "We zijn goed voorbereid. Ik heb vertrouwen in een goede afloop, omdat iedereen weet dat we een resultaat moeten halen. Bayern is één van de beste clubs ter wereld, maar ik ken onze kwaliteiten ook", stelt Wanner.

Trots op eigen route

Het voormalig toptalent van Der Rekordmeister erkent dat hij nog wel even contact heeft gehad met zijn oude vrienden van Bayern. "Natuurlijk is het een speciale wedstrijd. Ik ken veel spelers héél goed en heb met sommigen in de jeugd gespeeld, daar heb ik wel even contact mee gehad. Als teamgenoten iets willen weten, dan wil ik dat best met ze delen", lacht Wanner, die benadrukt dat de stap naar PSV de juist voor hem was. "Het was een geweldige ervaring om daar te spelen, maar dit was een goede stap voor mijn ontwikkeling. Ik heb mijn eigen route, daar ben ik trots op."

