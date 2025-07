Toptrainer Carlo Ancelotti is woensdag in Spanje veroordeeld tot een jaar celstraf vanwege belastingfraude uit 2014. Dat gebeurde in zijn tijd bij Real Madrid. De huidige bondscoach van Brazilië hoeft echter niet de gevangenis in door een Spaanse regel.

"Wij veroordelen Carlo Ancelotti, als dader van een misdrijf tegen de staatskas, tot een jaar gevangenisstraf en een boete van 386.361 euro", aldus de rechtbank in Madrid in een uitspraak.

Belastingfraude Ancelotti

De 66-jarige Ancelotti zou voor 1 miljoen euro aan belastingen op inkomsten uit portretrechten hebben ontdoken. Ancelotti heeft steeds ontkend dat hij iets verkeerds heeft gedaan. De verborgen inkomsten zouden via bedrijven in het buitenland zijn gelopen. Volgens Ancelotti was het beloningssysteem voorgesteld door Real Madrid.

In Spanje is het zo dat mensen die geen strafblad hebben vaak niet de gevangenis in hoeven als de opgelegde straf twee jaar of minder is. De Italiaanse oefenmeester komt er waarschijnlijk vanaf met een boete. Tijdens de eerste dag van de rechtszaak zou Ancelotti hebben gezegd: "Alle spelers doen het. En ook José Mourinho (oud-Real Madrid, red.) heeft het zo gedaan."

Meerdere voorbeelden in Spanje

Mourinho zou in 2011 en 2012, toen hij trainer van Real Madrid was, voor 3,3 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken door inkomsten uit portretrechten niet op te geven. De Portugees moest daarvoor een boete van 2 miljoen euro betalen. Mourinho, een van de meest succesvolle trainers ooit, hoefde dus net als Ancelotti niet de cel in omdat hij geen strafblad

Lionel Messi en Neymar moesten zich ook eerder al vanwege belastingontduiking voor de rechter verantwoorden. De Argentijnse superster kwam er in zijn tijd bij Barcelona vanaf met een celstraf van 21 maanden en een flinke boete van af. Ook voor Messi had die gevangenisstraf een voorwaardelijk karakter. Tegen Neymar trok de Spaanse aanklager de beschuldigingen in.