Het gaat niet goed met Ajax. De Amsterdamse ploeg is dit seizoen dramatisch begonnen aan de Champions League en ook in de competitie loopt het geregeld van geen kant. Er is veel kritiek op trainer John Heitinga, die de ploeg niet aan de praat krijgt. In aanloop naar het loodzware duel met Chelsea komt voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag aan het woord en die ziet de malaise met lede ogen aan.

Hij wordt door De Volkskrant geïnterviewd vanwege het feit dat onder zijn leiding Ajax ook al eens tegen Chelsea speelde. Dat was in 2019, enkele maanden nadat de Amsterdammers op een haar na de finale van de Champions League misten. Eind 2019 werd het op Stamford Bridge overigens 4-4, nadat Ajax door twee rode kaarten een 4-1 voorsprong verspeelde.

Nog nooit vertoond

"Misschien romantiseer ik, maar ik had het idee dat we Chelsea van de mat speelden", weet Ten Hag nog van het memorabele potje van zes jaar geleden. "Van 1-4 naar 4-4, met negen man. Dat was nooit vertoond."

De tijden zijn inmiddels veranderd, want nauwelijks iemand gelooft - ook met elf man - in een goed resultaat van Ajax. Onder Heitinga werd er tegen Internazionale en tegen Olympique Marseille kansloos verloren in het miljardenbal. Afgelopen weekend leed de ploeg ook de eerste verliespartij in de Eredivisie, toen Ajax in Amsterdam veel te sterk was.

Ten Hag vertrok aan het eind van het seizoen 2021/22 na zeer succesvolle jaren bij Ajax. Daarna werd het snel minder. Niet alleen bij Ten Hag, die werd ontslagen bij Manchester United en Bayer Leverkusen, maar ook in Amsterdam. De coach doet een pijnlijke uitspraak over de ontwikkeling van Ajax in de laatste jaren, al houdt hij ook een sprankje hoop.

Niet Champions League-proof

Veel vertrouwen lijkt hij niet te hebben voor het duel in Londen. "Chelsea had altijd goede spelers. Nu hebben ze ook een goed team, terwijl Ajax nu niet Champions League-proof is. Maar dat kan op den duur weer veranderen, met gedegen en slim beleid." Dat zal, zo weet Ten Hag, niet in een keer lukken. "Het zal altijd met vallen en opstaan gaan."

Deze woensdagavond keert Ajax voor het eerst sinds 2019 terug naar Chelsea. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

