Manchester City maakt nog altijd kans op een hoofdprijs, maar daar is verder alles mee gezegd. Toptrainer Pep Guardiola van de club is luid en duidelijk over het WK voor clubs, dat in de verste verte de gevoelens van afgelopen seizoen niet kan doen vergeten.

Ook al wint Manchester City opnieuw het WK voor clubteams, dan wordt daarmee het teleurstellende seizoen niet goedgemaakt. Dat zei trainer Pep Guardiola in aanloop naar de tweede groepswedstrijd van de Engelse ploeg tegen Al-Ain. "Ik heb al vaker gezegd dat het seizoen mislukt is en daar gaat het winnen van deze competitie niets aan veranderen", aldus de Spaanse coach. "Maar nu we hier zijn, wil ik er wel het beste van maken en zo ver mogelijk komen in het toernooi."

'Dramatisch' seizoen

Manchester City slaagde er afgelopen seizoen niet in voor de vijfde keer op rij de titel in de Premier League te veroveren. De ploeg eindigde als derde achter kampioen Liverpool en Arsenal. De Champions League liep ook uit op een sof, want City wist niet eens de achtste finales te bereiken. Guardiola en z'n spelers eindigden in de nieuwe competitiefase van het miljardenbal teleurstellend als 22ste. Daarmee moest een tussenfase gespeeld worden, waarin Real Madrid over twee duels de beste was.

Opvallende boete voor Manchester City: topclub moet 1,26 miljoen euro betalen Engelse topclub Manchester City is bestraft door de Premier League om een opmerkelijke reden. De ploeg van Pep Guardiola heeft een boete gekregen nadat het meerdere keren de regels overtrad. Die is opgelopen tot meer dan een miljoen euro.

Veel transfers

City won in 2023 het laatste WK voor clubs. De ploeg begon de huidige editie met winst op Wydad AC uit Casablanca (2-0). Aanwinst Tijjani Reijnders en Nathan Aké speelden de hele wedstrijd mee. Reijnders is een van de vele nieuwe aankopen die de club al gedaan heeft. Van Wolverhampton Wanderers werd Rayan Aït-Nouri gehaald en Lyon raakte sterspeler Rayan Cherki kwijt aan de Citizens. Daar tegenover staat het vertrek van sterspeler Kevin De Bruyne, die bij Napoli een nieuwe uitdaging vond.

WK voor clubs

Op het WK voor clubs is City ingedeeld bij Wydad Casablanca (Marokko), Al-Ain (Verenigde Arabische Emiraten) en de Italiaanse topclub Juventus. Op 16 augustus begint voor City de Premier League met een uitwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers. In speelronde vier staat de stadsderby met rivaal Manchester United al op het programma.