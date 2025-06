Engelse topclub Manchester City is bestraft door de Premier League om een opmerkelijke reden. De ploeg van Pep Guardiola heeft een boete gekregen nadat het meerdere keren de regels overtrad. Die is opgelopen tot meer dan een miljoen euro.

De spelers van City kwamen namelijk meedere keren te laat. Liefst tien keer verschenen zij niet op tijd op het veld voor de aftrap of het begin van de tweede helft in Premier League-duels.

Dat wordt door de Engelse competitie hard bestraft. Per keer dat een team te laat op het veld staat krijgt de club een geldboete. Die wordt bij elke overtreding hoger. Zo is het bedrag van City opgelopen tot wel 1,26 miljoen euro.

“Deze regels helpen om de competitie zo professioneel mogelijk te laten verlopen en geven een houvast aan fans en clubs”, licht de Premier League toe. “Ze zorgen er ook voor dat elke wedstrijd volgens schema verloopt.”

City moest na het seizoen 2023/2024 ook al een forse geldboete betalen vanwege dezelfde regel. Toen bedroeg de rekening zelfs 2,45 miljoen euro, voor in totaal 22 keer te laat te komen. Toch had de ploeg zijn lesje nog niet geleerd.

Oponthoud

De wedstrijd waarin City afgelopen seizoen voor het meeste oponthoud zorgde, was overigens de derby tegen Manchester United, in december op Old Trafford. Daar werd pas 2 minuten en 24 seconden na de afgesproken tijd afgetrapt.

Tijjani Reijnders

City heeft ook a een hoop geld uitgegeven aan de transfer van Oranje-international Tijjani Reijnders. Er werd zo'n 70 miljoen euro betaald aan AC Milan. Volgens Britse media wordt zijn salaris bij Manchester City geschat op zeven miljoen euro per jaar. Een enorm bedrag voor de 23-voudig international van Oranje, die voor vijf jaar tekende bij de club.

De Engelse club wilde snel handelen, want de 26-jarige middenvelder moest van trainer Pep Guardiola hoe dan ook mee naar het WK voor Clubs. Hij startte woensdag meteen in de basis voor het duel met Wydad AC. City won de eerste wedstrijd in de groepsfase met 2-0.