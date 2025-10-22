Spanje is in rep en roer over een competitiewedstrijd tussen Villarreal en FC Barcelona. Dat duel zou in december verplaatst worden naar de andere kant van de wereld, maar de organisatie van La Liga trok de keutel toch weer in. Daardoor hoeven Frenkie de Jong en zijn collega's niet naar Miami. Maar de timing van het terugdraaien wekt woede bij de trainer van Villarreal.

Villarreal-coach Marcelino heeft zijn woede geuit over het besluit van La Liga. De bond maakte bekend dat de wedstrijd van zijn team tegen Barcelona in de Verenigde Staten is afgelast. Dit nieuws kwam naar buiten tijdens de 0-2 nederlaag van Villarreal tegen Manchester City in de Champions League.

'Compleet gebrek aan respect'

“Het is een compleet gebrek aan respect om zo’n verklaring te publiceren tijdens de rust van een wedstrijd. Zeker over iets dat gepland was, maar nu niet doorgaat. Dit voelt als disrespect voor het bestuur van Villarreal, de club, de professionals en de fans. De club zal nog met een officiële verklaring komen. Dat is wat ik ervan vind”, aldus Marcelino op zijn persconferentie na de wedstrijd.

'Leek alsof we overal over twijfelden'

Daarna ging hij al snel weer over naar de verloren Champions League-wedstrijd. “Allereerst wil ik City en hun coach feliciteren met de overwinning. De eerste helft speelden we niet zoals we wilden. We gaven in het begin twee kansen weg, wat ons onzeker maakte en ons te veel zorgen baarde. Op een gegeven moment leek het alsof we overal over twijfelden. We konden niet reageren en maakten vaak fouten. De tweede goal kwam na een fout van ons. Die treffer deed pijn, maar in de tweede helft reageerden we behoorlijk goed",verklaarde de coach van ‘De Gele Onderzeeër’.

Villarreal - FC Barcelona

De wedstrijd tussen Villarreal en FC Barcelona zal na de flinke kritiek van spelers, trainers en fans eind december dan toch plaatsvinden in Estadio De La Ceramica van Villarreal.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.