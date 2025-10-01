Arjen Robben verschijnt niet of amper meer in de schijnwerpers, maar dook woensdagavond ineens op bij talkshow Eva van presentatrice Eva Jinek. De aanleiding was de deelname van de oud-voetballer aan het Premier Padel-toernooi in Rotterdam, maar het gesprek vloog alle kanten op.

De inmiddels 41-jarige Robben, die een rijke carrière kende met onder meer een winnende goal in de Champions League-finale met Bayern München in 2013, wilde niet overdrijven als het gaat om zijn nieuw gevonden padelcarrière. Hoewel hij dus wel meedeed aan het toptoernooi in Nederland, een proflicentie heeft aangevraagd en op de baan fanatieker oogt dan ooit. In gesprek met Sportnieuws.nl keek hij al naar zijn nieuwe loopbaan:

'Mijn vrouw heeft het daar wel lastig mee gehad'

Bij Eva Jinek vertelt hij met een lach dat topsport maar niet uit zijn systeem verdwijnt. Na het voetbal deed hij ook aan hardlopen (marathon) en zwemmen in open water. Nu is padel de nieuwe sport op zijn pad. "Zonder sport ben ik niet goed te genieten. Het is ook een uitlaatklep. Ik heb tijdens mijn voetbalcarrière helaas veel meegemaakt dat je niet kan doen wat je leuk vindt. Dan is dat pittig, want het valt dan weg. Heel frustrerend, want dan kun je niet doen waar je van houdt. Mijn omgeving, en dan vooral mijn vrouw, heeft het daar wel lastig mee gehad."

'Dan neem ik mezelf wel serieus'

Robben en 'zijn' Bernadien zjn al sinds 2007 getrouwd, dus ze heeft het wel al die jaren volgehouden. En dat was niet altijd makkelijk, want Robben kreeg veel te maken met blessures. Daardoor werd hij chagrijnig en dus soms niet te genieten. Maar in het padel kan hij dat helemaal loslaten. "De blessures zijn wel weg, moet ik wel afkloppen, maar het gaat me goed af. Het is een leuk spelletje, dynamisch en snel. Ik word wel heel fanatiek, speel het liefst competitief. Dan neem ik mezelf wel serieus."

'Ik ben te nuchter'

Zijn vorige (voetbal)leven is hij al bijna weer vergeten. "Ik leef in het moment en probeer te genieten van het nu. Het is een mooie reis geweest en daar ben ik heel dankbaar voor." Ook bij Jinek ontkwam hij niet aan het nationale trauma, dat 'de teen van Casillas' is gaan heten. Verwijzend naar dé kans in de WK-finale van 2010 met Oranje, toen Robben 1-op-1 ging met de Spaanse doelman, maar die met zijn teen de inzet van Robben tegenhield. "Ik ben te nuchter om dat moment een trauma te noemen. Je maakt hoogte- en dieptepunten mee en je krijgt altijd een volgend moment."

'Pijn mogen lijden in een soort martelkamer'

Voor hem is het geen cruciaal moment in zijn carrière. "Ik heb zoveel meer meegemaakt, veel bijzonderdere momenten. Het wordt weleens vergeten dat het heel bijzonder was dat ik er überhaupt was. Een wonder. Op een onorthodoxe manier, in een soort martelkamer. Met behulp van Dick van Toorn (fysiotherapeut, red.), heb ik heel veel pijn mogen lijden", doelt Robben op zijn heftige blessure die hem dat WK van 2010 leek te kosten en het bijzondere herstel daarva. "Als je de eerste minuten en wedstrijden ziet, sprint ik nog niet eens. De finale heb ik gespeeld met een halve hamstring. Dat zegt heel veel, dáár ben ik heel trots op. Ik heb altijd alles eruit gehaald wat er in zit. Inzet en discipline hebben me heel ver gebracht."

Kritiek op de jeugd

Naast padellen op hoog niveau, traint hij ook de Onder 14 van FC Groningen. Bij de club waar zijn carrière begon, raakt hij nog weleens ontroerd door de jeugdigheid. Maar hij is ook kritisch en teleurgesteld. "Kinderen zijn nu zachter dan vroeger, ook wij als maatschappij. Daar krijg ik weleens de kriebels van, het moet allemaal maatschappelijk verantwoord. Tegenwoordig heeft de jeugd het best makkelijk, want ze hebben alles binnen handbereik. Dan denk ik weleens: je moest eens weten. Haal alsjeblieft het maximale eruit, dit is je kans. Doe er wat mee."