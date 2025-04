Topvoetballer Cristiano Ronaldo mag met Al-Nassr dromen van Champions League-winst

Cristiano Ronaldo heeft weer een belangrijke stap gezet richting zijn 1000 carrièregoals. De 40-jarige heeft daarmee ook zijn ploeg Al-Nassr naar de halve finale van de Aziatische Champions League geleid.

Ronaldo heeft zijn 934e carrièredoelpunt gescoord. De legendarische Portugees scoorde in de overwinning van Al-Nassr op Yokohama Marinos in de kwartfinale van de Aziatische Champions League. De Saoedische ploeg had geen enkele moeite en stond bij rust al met een overtuigende 3-0 voor.

John Durán opende de score in de 27e minuut dankzij een onhandige actie van verdediger Thomas Deng, waarbij de bal via de paal in eigen doel verdween.

Sadio Mané verdubbelde de voorsprong in de 31e minuut met een hard schot, waarna het de beurt was aan CR7 om zijn 934e doelpunt in zijn carrière te maken. De Portugese sterspeler profiteerde van een blunder van keeper Park Il-Kyu om de bal binnen te tikken.

In de tweede helft maakte Durán zijn tweede treffer in de 49e minuut, voordat Kota Watanabe in de 53e minuut de eretreffer voor de Japanners maakte.

Halve finale

In de halve finale neemt Al-Nassr het op tegen de winnaar van Kawasaki Frontale - Al-Sadd. In de andere halve finale staan Al-Hilal en Al-Ahli tegenover elkaar, wat betekent dat er in de finale gegarandeerd een team uit Saoedi-Arabië zal staan.

1000 carrièregoals

Ronaldo moet nu nog 66 keer scoren om de mijlpaal van 1000 carrièregoals te bereiken. Het is de vraag hoe lang de superster nog zal voetballen en of hij nog bij de nationale ploeg van Portugal kan jagen op doelpunten tijdens het WK van 2026. Over ruim een jaar staat het WK voetbal in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico op het programma.