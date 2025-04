Cristiano Ronaldo liet topvoetballer enorm schrikken: 'Mijn hart stopte en ik vergat te zweten'

Al twintig jaar lang is Cristiano Ronaldo een van de meest spraakmakende voetballers. De Portugese superster (40) maakte al bijna duizend goals en een voormalig topvoetballer schrikt nog wel eens van de aanvaller wakker.

De strijd tussen Lionel Messi en Ronaldo begon ruim vijftien jaar geleden, tijdens de Champoins League-finale van 2009. FC Barcelona versloeg Manchester United waar Ronaldo destijds de absolute superster was. Dat zag ook een van de toenmalig sterkhouders van de Catalanen.

Dat was Yaya Touré. De Ivoriaan is vooral bekend van zijn tijd bij Manchester City, maar was daarvoor in Barcelona actief. Hij weet nog goed hoe hij de eindstrijd beleefde. "Die finale halen was geweldig, al was het maar vanwege Cristiano Ronaldo. Hij had een kanonskogel in beide benen en als hij de bal had, was 'ie bijna niet af te pakken", aldus de nu 41-jarige krachtpatser in gesprek met eveneens oud-voetballer John Obi Mikel.

Cristiano Ronaldo wil Lionel Messi weer voor zijn met Braziliaans eerbetoon aan de grootste voetbalsterren Cristiano Ronaldo wil zijn voetafdrukken in het iconische stadion Maracana vereeuwigen. Braziliaanse media melden dat de Portugese aanvoerder heeft gevraagd om de eredienst en te worden op de Walk of Fame van het mythische stadion in Rio de Janeiro.

Samen met Gerard Pique en Carles Puyol, toch niet de minste voetballers, had hij zijn handen vol aan Ronaldo. Zelfs vooraf waren ze behoorlijk bang. "Voor de wedstrijd kwam Pique naar me toe en vroeg: 'wat moeten we doen?' Puyol kwam er bij en zei 'Yaya, je moet sterk zijn.' Mijn hart stopte en ik vergat te zweten. Ik dacht: 'waar ben ik in godsnaam aan begonnen?'"

Schrik van zijn leven

Toen Ronaldo vervolgens meteen gevaarlijk was, kreeg Touré de schrik van zijn leven. "Ik zei tegen Piqué dat ik Ronaldo zou opjagen en dat hij moest dekken als Ronaldo me voorbij zou spelen. Zo probeerden we hem onder controle te krijgen."

Dat lukte, mede door enkele topaanvallers bij Barceloan. Samuel Eto'o opende al vroeg de score en met een kopbal besliste Lionel Messi het duel. Daardoor lukte het United niet om de Champions League van een jaar eerder te prolongeren.

Lionel Messi neemt afscheid van overleden landgenoot: 'We zullen je missen' Lionel Messi heeft afscheid genomen van Paus Franciscus. De stervoetballer van Inter Miami plaatste een speciale foto op zijn sociale media. 'Bedankt dat je de wereld een betere plek hebt gemaakt.'

Ronaldo en Messi naar WK?

Touré is inmiddels al een tijdje voetballer af, maar Ronaldo én Messi weten nog van geen ophouden. De Portugees rijgt de goals aaneen in Saoedi-Arabië bij Al-Nassr. Messi voetbalt met enkele andere bekende spelers als Luis Suarez en Sergio Busquets bij het Amerikaanse Inter Miami. Mogelijk komen beide supersterren volgend jaar nog één keer in actie tijdens een eindtoernooi. Over ruim een jaar staat het WK voetbal in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico op het programma.