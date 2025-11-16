Cristiano Ronaldo heeft van zich laten horen na zijn eerste rode kaart in dienst van de nationale ploeg van Portugal. De voetballer van Al Nassr sprak via Instagram zijn teamgenoten toe vlak voordat en nadat zij zich definitief kwalificeerden voor het WK.

Portugal had geen kind aan Armenië. Zonder de geschorste Ronaldo werd het 9-1 voor de ploeg van bondscoach Roberto Martínez Montoliú. Daarmee eindigden de Portugezen als eerste in Groep F, drie punten voor Ierland.

Bruno Fernandes, de aanvoerder van Manchester United, was de man van de avond. De nummer acht van het nationale team scoorde een hattrick. Renato Veiga, Goncalo Ramos, Joao Neves en Francisco Conceicao maakten het doelpuntenfestijn compleet.

Boodschap

Ronaldo, die tijdens de vorige interland een rode kaart ontving na een opmerkelijke elleboogstoot, deelde zowel voor als na de zege motiverende woorden met zijn teamgenoten. 'Kom op', schreef hij op Instagram voorafgaand aan het duel. 'Allemaal samen, vandaag en altijd! Voor Portugal en voor onze vlag!'

Na de ruime zege en de definitieve kwalificatie voor het WK reageerde Cristiano opnieuw. 'We gaan naar het WK!' schreef hij in hoofdletters op Instagram. tijdens de wedstrijd tegen Ierland - die door Portugal verloren werd met 0-2 - werd de Portugese superster in de 61e minuut naar de kleedkamer gestuurd met een rode kaart na ingrijpen van de VAR.

Zesde WK-deelname?

Ronaldo staat op het punt een van de weinige voetballers in de geschiedenis te worden die zes WK's meemaakt. Ten tijden van het WK voetbal 2026 zal hij 41 jaar oud zijn. Toch zijn de geluiden vanuit Saudi-Arabië over zijn prestaties nog altijd positief. De Portugese ster lijkt zelfs onderweg naar het bijzondere record van 1000 carrière-doelpunten. Voor Portugal speelde Ronaldo 226 wedstrijden, waarin hij 143 keer trefzeker was.

