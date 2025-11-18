Frenkie de Jong is een eigen Cruyff Court verder. In 2019 werd bepaald dat de middenvelder van Oranje er eentje mocht openen, en daags na de kwalificatie voor het WK van 2026 was het zover. Met kleine oogjes beleefde De Jong het schitterende moment in zijn geboorteplaats.

De Jong deed maandagavond tegen Litouwen (4-0 winst) nog 63 minuten mee. De middenvelder van FC Barcelona gaf de assist op de openingstreffer in het duel waarbij het Nederlands elftal zich definitief plaatste voor het wereldkampioenschap. Dat werd uiteraard even gevierd onderling, maar De Jong moest een dag later alweer vroeg op.

De Jong opent eindelijk eigen Cruyff Court

"Als je laat speelt, slaap je pas laat en dan ben je de volgende dag altijd wat slaperig. Maar ik heb niks te klagen", verklaarde een lacherige De Jong tegenover ESPN. In 2019 werd de middenvelder als speler van Ajax verkozen tot grootste talent van de Eredivisie, waardoor hij een eigen Cruyff Court mocht openen. Dat nam wat tijd in beslag, maar dinsdagochtend was het zover.

Zelfs groeide De Jong ook op pleintjes, waar hij zijn eigen spel vormde. Volgens hem is het mooi dat nu zijn naam aan een veldje is geplakt. "Je leert er creatief zijn, samen te spelen en initiatief te nemen. Het is eigenlijk gewoon een soort gemeenschap en je leert normen en waarden", aldus de voetballer van FC Barcelona.

Zelfde pad als Johan Cruijff

De Cruyff Foundation staat ook stil bij de opening van De Jongs veldje. 'Frenkie de Jong volgt letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van Johan Cruijff, niet alleen op het veld, maar ook in wat hij teruggeeft. Van Ajax en FC Barcelona tot een plek in de buurt waar alle kinderen en jongeren kunnen sporten', schreef de organisatie bij een fotoreeks van De Jongs opening.

De Jong hoeft komend weekeinde niet in actie te komen, de middenvelder is namelijk geschorst. In de laatste wedstrijd voor de interlandperiode pakte de Nederlander twee keer geel tegen Celta de Vigo, waardoor hij tegen Athletic Bilbao ontbreekt. Dat is nog een bijzondere wedstrijd ook, want Barça keer voor het eerst sinds 2023 terug in Camp Nou.