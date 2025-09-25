Wilfred Genee en zijn vrouw kregen donderdag de schrik van hun leven toen ze er samen op uit gingen om boodschappen te doen. Plots stond er een cameraploeg voor hun neus om ze te overvallen met een bijzonder bericht.

Genee komt niets vermoedend bij de supermarkt aanlopen als een crew van RTL Boulevard op hem af komt. "Wat is dit nou?", is de verbaasde reactie van de presentator. Hij blijkt erin te zijn geluisd door zijn vrouw Lili Pirayesh.

"Had je iets door?", vraagt zij aan haar geliefde. "Nee", antwoordt Genee. "Ik dacht ik ga gewoon mee boodschappen doen, prima." Als hij een gouden envelop in zijn hand gedrukt krijgt, begint het wel te dagen. Vandaag Inside blijkt genomineerd voor de gouden televizierring 2025. Die prijs wordt uitgereikt aan het populairste tv-programma van het jaar.

"Dit is een hele serieuze prijs, want hij is van de kijker", zegt Genee over de nomitatie. Die mogen namelijk stemmen uitbrengen op hun favoriete programma. Ook Johan Derksen zal blij zijn met deze eer. "Hij noemt het vaak belachelijk en idoot, maar stiekem vindt hij het heel leuk."

'Interesseert me geen reet'

Ook oud-voetballer Derksen werd opgezocht door het team van RTL Boulevard. Die was echter niet blij met het onverwachte bezoek. "Hier ben ik niet van gediend", zegt hij. De bromsnor zat dan ook middenin een radio-uitzending. Toch maakt hij even tijd om de gouden envelop te openen. Als hij leest dat VI genomineerd is, reageert Derksen niet bepaald enthousiast. "Ja, dat interesseert me geen reet."

"Mij interesseert het wel", was de eerste reactie van René van der Gijp op het nieuws. "Je moet toch de mensjes vermaken, hè. Daar gaat het allemaal om."

Na een eerdere overwinning in 2011 mochten ze niet meer meedoen, maar nu is VI toch weer genomineerd. In 2025 wordt de Gouden Televizier-Ring voor de zestigste keer uitgereikt aan het favoriete tv-programma van het jaar. Speciaal voor deze feestelijke jubileumeditie mogen voormalig winnaars (van vóór 2019) opnieuw meedoen aan de verkiezing. De talkshow gaat de strijd aan met Het Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste Grond.