Kylian Mbappé was woensdagavond ontketend. In de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos scoorde de Fransman vier doelpunten in de 4-3 overwinning van zijn club. Hierdoor verpulverde hij drie historische records en schaarde hij zich bovenin twee prestigieuze lijstjes. Check ze allemaal hieronder.

5. Op één na snelste hattrick in de Champions League-geschiedenis

Mbappé zette de wedstrijd volledig op zijn kop. Tussen minuut 22 en 29 scoorde hij binnen slechts zeven minuten drie keer. Deze doelpuntenregen is officieel vastgelegd als de op één na snelste hattrick ooit in de competitie. In dit lijstje van snelste Champions League-hattricks staat Mbappé alleen nog achter Mohamed Salah. Hij wist ooit binnen zes minuten en twaalf seconden driemaal het net te vinden.

4. Eerste Real Madrid-speler met vier uitdoelpunten in Europa

In de rijke clubgeschiedenis van Real Madrid is het zeldzaam om een record te vinden dat nog niet is geclaimd door legendes als Cristiano Ronaldo, Raúl of Karim Benzema. Toch presteerde Mbappé iets wat geen van zijn illustere voorgangers lukte: hij werd de eerste Real Madrid-speler die vier doelpunten maakte in een Europese uitwedstrijd.

3. Meeste hattricks in uitduels Champions League

De 26-jarige Fransman lijkt zijn draai het beste te vinden op vreemde bodem. Met zijn laatste hattrick heeft Mbappé namelijk meer hattricks buitenshuis gescoord dan welke andere speler dan ook in de geschiedenis van de Europa Cup of Champions League. In totaal scoorde de spits viermaal drie of meer doelpunten in een uitwedstrijd in de Champiosn League.

2. Meest productieve Champions League-campagne Mbappé

Mbappé is nu de topscorer van de Champions League dit seizoen met negen doelpunten in slechts vijf wedstrijden. Dit aantal maakt dit nu al zijn meest productieve Champions League-seizoen tot nu toe, waarmee hij zijn eerdere records van acht met Paris Saint-Germain overtreft.

1. Derde speler die een hattrick scoort binnen 29 minuten

Zo snel zoveel doelpunten op het allerhoogste podium is natuurlijk vrij uniek. Mbappé werd pas de derde speler in de geschiedenis van de competitie die een hattrick scoorde binnen de eerste 29 minuten van een Champions League-wedstrijd.

Alles over Champions League

