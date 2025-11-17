De toch al giftige relatie tussen Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain heeft een nieuwe explosieve wending gekregen. Volgens het Franse 'L’Équipe' heeft de sterspeler van Real Madrid zijn voormalige club voor de arbeidsrechtbank gesleept met een ongekende claim van 240 miljoen euro. En PSG? Dat kiest niet voor de verdediging, maar voor de tegenaanval.

De Fransman stelt dat PSG hem jarenlang structureel bedragen heeft onthouden waar hij contractueel recht op had. Het gaat volgens zijn entourage om misgelopen bonussen, achterstallig loon, een tekenpremie die nooit zou zijn uitgekeerd en psychische druk die hem tijdens contractonderhandelingen bewust in het nauw zou hebben gebracht. Zijn advocaten schetsen een beeld waarin de club hem financieel én mentaal heeft proberen te breken in zijn laatste seizoen in Parijs.

Langlopende ruzie

De spanningen tussen beide partijen sudderen al jaren onder de oppervlakte. Ze beginnen bij de zomer van 2023, toen Mbappé een recordtransfer naar Al-Hilal weigerde. PSG had dat geld hard nodig en voelde zich door zijn afwijzing zwaar gedupeerd. De club zette hem vervolgens een periode buitenspel en liet hem meetrainen met het B-elftal.

Pas na nieuwe gesprekken mocht hij weer aansluiten bij de hoofdmacht. Volgens PSG gebeurde dat omdat Mbappé akkoord zou zijn gegaan met het laten vervallen van een deel van zijn premies. Het kamp-Mbappé noemt die lezing 'pure fantasie'.

PSG zet de tegenaanval in

In plaats van alleen te reageren op de aanklacht, besloot PSG de aanval te openen. De club zegt juist dat Mbappé hén financieel heeft benadeeld door transfervrij te vertrekken en weigert te erkennen dat er nog geld openstaat. De Franse kampioen wil nu zelf honderden miljoenen zien voor wat volgens de club 'contractschending en geleden schade' is. Dat PSG deze stap via de arbeidsrechtbank zet, laat zien hoe diep de kloof inmiddels is.

De situatie is al langer zo gespannen dat Mbappé eerder beslag liet leggen op 55 miljoen euro van een rekening van PSG. Dat was volgens hem simpelweg achterstallig salaris. PSG was woedend en noemde het een brute aanval op de club. De Franse spelersvakbond bekeek de zaak eveneens met extra aandacht, omdat meerdere spelers eerder soortgelijke situaties meldden.

Rechtszaak wordt allesbepalend

De rechtbank moet nu orde scheppen in een dossier waarin beide partijen lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar beschuldigen van wanpraktijken. Wat begon als een intern conflict over een contract, is uitgegroeid tot een juridische veldslag met enorme financiële én symbolische gevolgen. De uitspraak volgt op 16 december 2025, maar duidelijk is één ding: de breuk tussen Mbappé en PSG is definitief.

