Van buitenaf lijkt het leven van een absolute topvoetballer op een droom. Toch kent het bestaan van een wereldster zijn nadelen volgens Kylian Mbappé. In een openhartig interview deelt de aanvaller zijn zorgen. "Als ik deze passie niet had gehad, zou de voetbalwereld me allang hebben afgeschrikt.''

Mbappé was voor de interland periode terug in Frankrijk. Daar gaf de 26-jarige speler van Real Madrid een openhartig interview aan de bekende sportkrant L'Équipe. Hierin werd teruggeblikt op de afgelopen tien jaar van zijn voetbalcarriére. In het interview uitte Mbappé zijn gevoel over de wereld achter de voetballerij.

'Ik ben fatalistisch over de voetbalwereld'

"Ik ben fatalistisch over de voetbalwereld, maar niet over het leven. Het leven is prachtig. Ik zeg altijd dat mensen die naar het stadion gaan, het geluk hebben dat ze 'gewoon' naar een show komen kijken en niet weten wat er achter de schermen gebeurt. Als ik deze passie niet had gehad, zou de voetbalwereld me allang hebben afgeschrikt."

Mbappé is ook kritisch op zijn eigen omgeving. "Er zijn mensen die niet zien dat je leven verandert, ze willen het beeld behouden van toen je klein was, toen je bij hen was. Maar je bent niet meer dezelfde. Je hebt verantwoordelijkheden, verplichtingen, werk en rekeningen te betalen. Het is fijn om op te groeien en de top te bereiken met dezelfde familie en vertrouwensbasis. Maar soms werkt het niet'', gaf hij toe.

'Ik zou mijn kinderen dit nooit aanraden'

De Fransman zou, als hij ooit kinderen krijgt, niet pushen om ook voetballer te worden op het hoogste niveau. '' Ik denk dat een bal helaas nooit ver weg zal zijn. Hoe dan ook, ik zou mijn kind nooit aanraden om de voetbalwereld in te stappen."

