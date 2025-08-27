Kylian Mbappé heeft er een nieuw hoofdstuk bij in zijn privéleven, al speelt hij er dit keer zelf geen hoofdrol in. Zijn ex-vriendin Georgia May Heath is opgedoken naast een bekende speler uit de Premier League, en dat leverde meteen de nodige ophef op.

De Britse influencer werd deze week gefotografeerd in Alderley Edge, een chique wijk in de buurt van Manchester. Aan haar zijde: Manuel Ugarte, de 24-jarige middenvelder die vorige zomer van Paris Saint-Germain naar Manchester United verhuisde. Het stel werd gespot tijdens een boodschappenrondje, waarmee hun relatie voor het eerst in het openbaar zichtbaar werd.

Ex van Mbappé duikt op in Manchester

Heath (28) is geen onbekende naam. De influencer heeft ruim 230.000 volgers op Instagram, waar ze zich vooral richt op mode- en beautycontent. Ze verdeelt haar tijd tussen Australië en het Verenigd Koninkrijk, maar lijkt sinds kort steeds vaker in Manchester te verblijven.

Wat het verhaal extra pikant maakt: Heath had in het verleden een relatie met Mbappé. De Franse superster deelde bij Paris Saint-Germain nog regelmatig het veld met Ugarte, waardoor de kans groot is dat de twee elkaar in die periode al hebben leren kennen.

Ugarte maakt romance officieel

Na maandenlange speculatie maakte Ugarte de relatie onlangs zelf wereldkundig met een vakantiefoto waarop hij en Heath samen op een jacht in Spanje te zien waren. Opvallend genoeg gaf Mbappé die post gewoon een like, waardoor duidelijk werd dat er geen sprake lijkt te zijn van spanningen tussen de oud-teamgenoten.

Liefde lacht Ugarte toe, maar United zakt weg

Waar het Ugarte in de liefde voor de wind gaat, is de situatie op het veld een stuk minder rooskleurig. Manchester United is dramatisch begonnen aan het nieuwe seizoen en pakte in de eerste twee wedstrijden slechts één punt. Na een pijnlijke 0-1 nederlaag tegen Arsenal volgde een teleurstellend gelijkspel bij Fulham, waardoor de druk op trainer Ruben Amorim meteen enorm is toegenomen.

Komende week wacht United een druk schema: eerst een verplicht nummer in de EFL Cup tegen laagvlieger Grimsby Town uit de League Two, gevolgd door een Premier League-duel met Burnley op Old Trafford. Dat laatste affiche lijkt op papier haalbaar, maar gezien de zwakke start móét Amorim daar winnen om de onrust enigszins weg te nemen.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.