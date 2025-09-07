Kylian Mbappé speelt sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain in het shirt van Real Madrid, maar dat carrièrepad had zomaar eens heel anders kunnen lopen. De Franse topvoetballer zat namelijk heel dichtbij een stap naar de Bundesliga.

De Franse sensatie brak door in het seizoen 2016/2017 bij AS Monaco. Daarna werd hij een seizoen verhuurd aan PSG, om vervolgens definitief naar het Parc des Princes te verkassen. Daar bleef hij tot 2024, waarna hij naar Real Madrid ging. Toch had Mbappé's reis heel anders kunnen lopen. De aanvaller van Real Madrid onthulde namelijk dat verschillende grote Duitse clubs als eersten Monaco benaderden voor een mogelijke transfer.

'Waren niet de enigen'

In een interview met Bild sprak de aanvoerder van Les Bleus over de vroege fase van zijn carrière en hoe hij bijna in de Bundesliga belandde. "In 2017, toen ik regelmatig begon te spelen voor AS Monaco, toonde Bayern interesse in mij. Voor zover ik me herinner, waren zij niet de enigen. Bestuurders van Borussia Dortmund hebben ook verschillende gesprekken gevoerd met de club en mijn zaakwaarnemer," vertelde Mbappé.

'Vrij goede kans'

"Ik geloof dat mijn zaakwaarnemer zelfs een paar ontmoetingen heeft gehad met RB Leipzig", vervolgde hij. "Het is mogelijk dat er nog meer Bundesliga-teams waren, maar dat weet ik niet meer precies. Ik weet alleen dat ik destijds een vrij goede kans had om naar Duitsland te verhuizen, maar uiteindelijk is het er niet van gekomen. Nu denk ik dat het te laat is."

Uiteindelijk werd PSG Mbappé's volgende bestemming na zijn vertrek bij Monaco. Hij speelde zeven seizoenen in het Parc des Princes en won zes Ligue 1-titels, vier Franse bekers, twee League Cups en drie Franse Super Cups. Sinds 2024 speelt hij voor Real Madrid, waarmee hij al twee prijzen heeft gewonnen: de UEFA Super Cup en de Intercontinental Cup (de voormalige Club World Cup-indeling), beide vorig seizoen behaald.

De meest significante triomf in de carrière van de Fransman blijft het WK van 2018 met het nationale team. Daarnaast won Mbappé in het nationale teamshirt ook de UEFA Nations League-trofee in de editie van 2020/2021.