Juan Manuel Medina, vicevoorzitter van de Argentijnse voetbalclub Newell’s Old Boys, probeert een samenwerking te regelen met clubicoon Lionel Messi. De achtvoudig Gouden Bal-winnaar zou begin 2027 voor zes maanden het shirt van zijn jeugdliefde uit Rosario kunnen dragen.

De 38-jarige Argentijnse superster Lionel Messi versterkte in 2023 Inter Miami en tekende in oktober 2025 een nieuw driejarig contract. Maar de bizarre wijziging van het MLS-format naar een herfst-lente-systeem vanaf het seizoen 2027/2028 biedt de Argentijnse club een unieke kans voor een sensationele terugkeer van Messi.

Unieke kans

Voor de formatwijziging is er namelijk een overgangsseizoen van slechts veertien wedstrijden en play-offs. Dit seizoen loopt van februari tot mei 2027. Het huidige format van de Argentijnse competitie bestaat uit twee delen, waarbij de play-offs van januari tot april plaatsvinden.

“We werken eraan om Leo in de eerste helft van 2027 bij ons te hebben. Dit is een project dat niet alleen onze club, maar ook de stad en het hele land aangaat. Alles hangt af van de infrastructuur die we kunnen bieden”, onthulde Medina volgens The Athletic.

Jeugdliefde

De aanvoerder van het Argentijnse nationale team speelde van zijn zesde tot zijn dertiende bij de club. Een van de tribunes in het thuisstadion van Newell’s is zelfs naar hem vernoemd. Vanuit zijn geboorteland verhuisde hij naar de jeugdopleiding van FC Barcelona, waar hij later tien landstitels en vier Champions League-overwinningen behaalde. Messi heeft tijdens zijn carrière vaak zijn liefde voor zijn geboortestad geuit en sprak in 2017 de wens uit om ooit terug te keren naar Rosario.