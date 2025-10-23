Het contract van Lionel Messi bij Inter Miami liep bijna ten einde, maar daar is net op tijd verandering in gekomen. De Argentijnse topvoetballer zorgt direct voor een verrassing, want hij blijft nog jaren in de Verenigde Staten voetballen.

De 38-jarige Messi onderhandelde al maanden over een nieuwe verbintenis. Zijn oude contract liep in december af. Inter Miami meldt niet wanneer de nieuwe overeenkomst met de Argentijnse vedette afloopt. Volgens het Franse persbureau AFP heeft Messi zich tot eind 2028 aan de Amerikaanse club verbonden.

Dat is een aanzienlijke periode, gezien zijn leeftijd en de eerdere geruchten dat hij binnen afzienbare tijd zou stoppen. Om hem heen kondigden oude vrienden en Inter Miami-teamgenoten Jordi Alba (36) en Sergio Busquets (37) wel na dit seizoen te stoppen als profvoetballer. Luis Suarez (38) heeft nog geen update gegeven. Het viertal voetbalde jaren samen bij FC Barcelona.

WK lijkt een zekerheidje

De kans lijkt nu aanzienlijk groter dat Messi komende zomer aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico deelneemt. Hij verliet Paris Saint-Germain twee jaar geleden voor Inter Miami. Voor zijn periode bij de Franse kampioen was de Argentijn zeer succesvol met FC Barcelona, waarmee hij vier keer de Champions League en tien landstitels won.

Messi werd acht keer verkozen tot beste voetballer van de wereld en leidde Argentinië op het laatste WK in Qatar naar de wereldtitel.

Volgende oude bekende naar Inter Miami

De superster krijgt mogelijk te maken met de volgende 'oude bekende' bij Inter Miami. Er gaan geruchten dat de club van David Beckham oren heeft naar Neymar. De 33-jarige dribbelaar speelt moment bij 'zijn' club Santos in Brazilië. Messi en Neymar speelden samen bij Barcelona en Paris Saint-Germain. Bij Barça vormden zij het gouden trio MSN met Suarez.