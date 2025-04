Topvoetballer Luka Modric maakt opvallende beslissing en wordt mede-eigenaar profclub

Luka Modric is op zijn oude dag nog altijd een belangrijke schakel bij Real Madrid. Toch denkt de 39-jarige Kroatische middenvelder ook alvast aan zijn toekomst. Hij investeert in een voormalig club uit de Premier League.

De meeste voetballers zitten met de leeftijd van Modric het liefst dagelijks in de zon. De 186-voudig international is al jarenlang een vaste waarde bij Real Madrid en dat is dit seizoen niet anders. Vorige jaar verlengde Modric zijn contract bij de Koninklijke nog met een seizoen tot en met de zomer van 2025.

Swansea City

De volgende stap van Modric blijft in de voetbalwereld: hij wordt mede-eigenaar van Swansea, uitkomend op het tweede niveau van Engeland. Transferjournalist Fabrizio Romano meldt dat hij gaat investeren in de club uit Wales. De Real Madrid-speler speelde tussen 2008 en 2012 in Engeland voor Tottenham Hotspur.

Grote ambities

De Kroaat zal een minderheidsbelang krijgen bij de club die in het seizoen 2017/18 voor het laatst in de Premier League uitkwam. Momenteel is Swansea een middenmoter in de Championship, een niveautje lager. Met de twaalfde positie op de ranglijst hoopt de club in de toekomst wel richting play-offs te eindigen.

Het is niet bekend hoeveel Modric gaat investeren in de Welshe profclub waar Rotterdammer Nathan Tjoe-A-On (international voor Indonesië) onder contract staat. De investering van Modric betekent in ieder geval niet dat hij volgend seizoen definitief de voetbalschoenen aan de wilgen hangt. De middenvelder wordt in september 40 jaar en Real Madrid heeft nog niet besloten of ze met hem door willen.

Bierbrouwerij

Het is niet de eerste investering van Modric. Recent werd hij de nieuwe eigenaar van bierbrouwerij Zeppelin Craft Brewery, een populair biermerk in Kroatië.

