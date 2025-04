Cristiano Ronaldo gaat de wereld over met waanzinnige goal: topscorer onderweg naar nieuwe mijlpaal

Cristiano Ronaldo is met zijn 40 jaar nog altijd een speler van wereldklasse. Zo liet hij zondag zien tijdens de wedstrijd tussen Al Nassr en Al Riyadh in de Saudi Pro League (2-1), waar de Portugees een hoofdrol had.

Al Nassr stond met 0-1 achter toen Ronaldo zijn ploeg weer op gelijke hoogte bracht door van dichtbij de 1-1 binnen te tikken op aangeven van voormalig Liverpool-speler Sadio Mané. Nog geen acht minuten later pakte de Portugees een absolute hoofdrol door met een spectaculaire volley, die later de hele wereld over zou gaan, net buiten het strafschopgebied de winnende binnen te schieten.

Onderweg naar duizend doelpunten

De zege brengt de ploeg dichter bij de tweede plaats in de Saudi-Arabische competitie, die momenteel bezet wordt door het Al Hilal van Jorge Jesus. Hiermee verstevigde hij zijn positie als topscorer van de competitie en bracht hij zijn totale aantal doelpunten van 933 weer een stapje dichterbij de duizend.

Magische grens van 1000 goals in zicht voor Cristiano Ronaldo (40): zoveel doelpunten moet hij nog Cristiano Ronaldo mag dan al 40 jaar oud zijn, de Portugese voetballer blijft aan de lopende band scoren. Hij speelt inmiddels bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië en verlengde zijn contract met nog een jaar. Allemaal met één doel: de grens van 1000 doelpunten in zijn carrière doorbreken. Waar staat de teller nu op en wanneer kan hij die mijlpaal bereiken?

'Nooit meer'

De volley van de Portugese aanvoerder gaat de wereld over, van Spanje en Italië, waar de sterspeler eerder speelde, tot zelfs Mexico. “Een spectaculaire Ronaldo zet de klassieker naar zijn hand met twee fantastische goals”, schreef het Italiaanse Marca. Jhon Durán stelde dat er "nooit meer" zo iemand zou zijn als de Portugees.

Titel

Ondanks dat de zege de ploeg dichterbij een tweede plaats brengt, is de titel nauwelijks in zicht. De achterstand op Al Ittihad, de koploper, bedraagt momenteel acht punten, met nog zeven wedstrijden te spelen voor de ploeg van de Portugees. Wel is Al Nassr nog in de race voor de Aziatische Champions League. De ploeg staat eind deze maand tegenover het Japanse Yokohama FM in de kwartfinales.

Cristiano Ronaldo ramt goal erin die volgens fans Puskas Award moet winnen: 'Zo doen we dat' Cristiano Ronaldo heeft weer wat stapjes gezet op weg naar de duizend goals in zijn loopbaan. De Portugese superster (40 jaar) scoorde zaterdag tweemaal voor Al Nassr tegen Al Riyadh in de Saudi Pro League. De tweede goal wordt op de sociale media breeduit bejubeld.

Ronaldo, die zondag zijn 31e en 32e treffers van dit seizoen maakte, kan naar verluidt zijn contract met twee seizoenen kan verlengen. Eerder deze week was er sprake van verdrietig nieuws voor de aanvaller. Aurélio Pereira, dé opleidingsgoeroe van Sporting Lissabon, overleed dinsdag namelijk op 77-jarige leeftijd. Hij ontdekte talloze grote talenten op jonge leeftijd, waaronder de kleine Ronaldo.