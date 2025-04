Kylian Mbappé ontvangt rood na bikkelharde tackle, Real Madrid vreest zware schorsing

Real Madrid heeft zondag met tien man een moeizame, maar cruciale 0-1-zege geboekt bij Deportivo Alavés. De Madrileense overwinning werd volledig overschaduwd door een schandalige overtreding van Kylian Mbappé, die nog voor rust met rood werd weggestuurd. De Franse superster riskeert een zware schorsing en zadelt zijn ploeg op een cruciaal moment in het seizoen op met flinke zorgen.

De wedstrijd kantelde in minuut 38, toen Mbappé zijn frustratie niet de baas was. Hij verloor de bal en zette zijn noppen vol op het onderbeen van Antonio Blanco. Arbiter César Soto Grado gaf in eerste instantie slechts geel, maar na ingrijpen van de VAR werd dit omgezet in een directe rode kaart. Een terechte beslissing, zo klonk het unaniem in Spaanse media, die spraken van een 'buitenproportionele overtreding'.

Real Madrid houdt stand

Op dat moment leidde Real Madrid al met 0-1, dankzij een fraaie treffer van Eduardo Camavinga. De middenvelder krulde de bal hard in de verre hoek na een combinatie met Federico Valverde. Ondanks de man minder wist Real stand te houden, mede doordat ook Alavés na rust met tien man kwam te staan: Manu Sánchez kreeg rood voor een harde tackle op Vinícius Júnior.

Carlo Ancelotti moest het duel vanaf de tribune volgen wegens een schorsing en zag hoe zijn zoon Davide Ancelotti hem verving langs de lijn. Onder diens leiding hield Real Madrid knap stand, ondanks enkele gevaarlijke momenten. Met de overwinning verkleinen de Madrilenen het gat met FC Barcelona weer tot vier punten. De Catalanen wonnen zaterdag al met 0-1 bij Leganes.

Titelstrijd met Barça, maar zonder Mbappé?

Met nog zeven wedstrijden te gaan, blijft de titelstrijd volledig open. De vraag is alleen of Mbappé in de komende weken nog een rol kan spelen, aangezien een schorsing vrijwel zeker is. Zelfs zijn deelname aan de Copa del Rey-finale tegen Barcelona staat op het spel.

De bekerfinale volgt na twee wedstrijden in La Liga, waardoor een schorsing van drie wedstrijden zou betekenen dat de Fransman het duel aan zich voorbij ziet gaan. Het is op dit moment nog onbekend welke schorsing Mbappé te wachten staat.

