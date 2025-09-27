Topvoetballer Memphis Depay heeft zijn felicitaties overgebracht aan Sergio Busquets, die onlangs bekendmaakte bezig te zijn aan zijn laatste maanden als profvoetballer bij Inter Miami. Memphis speelde samen met Busquets bij Barcelona en feliciteert de voetballer met zijn 'geweldige carrière'.

In 2007 werd de nu 37-jarige verdedigende middenvelder opgenomen in de jeugdopleiding van FC Barcelona, waar hij het overgrote deel van zijn carrière speelde. In 2023 kwam daar een eind aan. De Spanjaard maakte transfervrij de overstap naar Inter Miami, waar hij samen speelt met een aantal voormalig ploeggenoten van FC Barcelona, onder wie Lionel Messi en Luis Suárez.

'Voldaan en dankbaar'

Zijn loopbaan als voetballer bij de ploeg Miami zal echter niet lang meer duren. "Dit zijn mijn laatste maanden op het veld. Ik ga met pensioen, heel blij, trots, voldaan en vooral dankbaar", zei de 37-jarige Busquets in een video op Instagram.

In 2021 verruilde Memphis Olympique Lyonnais voor FC Barcelona, waar hij ongeveer anderhalf seizoen samen speelde met Busquets. Op Instagram feliciteert Memphis zijn voormalig ploeggenoot met zijn carrière. 'Ik ben trots dat we geweldige momenten op het veld samen gedeeld hebben', aldus de topscorer aller tijden van Oranje.

WK 2010

Busquets is in Nederland niet onbekend. De middenvelder had een belangrijke bijdrage in de voor Nederland dramatisch verlopen WK-finale van 2010. De Spanjaard stond aan de aftrap en zag in de verlenging zijn goede vriend en teamgenoot Andres Iniesta de winnende maken. Daarmee dompelde Spanje Nederland in rouw, maar Busquets pakte zijn eerste titel met zijn thuisland.

Twee jaar later werd Busquets met Spanje ook Europees kampioen. Hij speelde 143 interlands. Verder was hij een sleutelfiguur in negen landskampioenschappen van Barcelona en hielp de club ook aan drie Champions League-titels.

Debuut Memphis

Memphis maakte in 2014 zijn debuut voor Oranje tijdens het WK in Brazilië en was dus geen onderdeel van de dramatische finale in 2010. Nederland nam toen revanche op Spanje door in de eerste poule-wedstrijd met 5-1 te winnen van de Spanjaarden. De topscorer van Oranje is momenteel aan het herstellen van een ogenschijnlijk kleine blessure. Op 9 en 12 oktober speelt Oranje WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Finland.