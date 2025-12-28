Er was de afgelopen week het nodige toen om Micky van de Ven. De Nederlandse verdediger kreeg eerst bakken aan kritiek over zich heen na een keiharde tackle op Liverpool-spits Alexander Isak. Nu heeft hij zich echter weer van zijn beste kant laten zien, wat hem lofzang opleverde van de Britse pers.

Van de Ven nam het met Tottenham Hotspur op tegen Crystal Palace. De ploeg van trainer Thomas Frank had het op Selhurst Park lastig tegen Crystal Palace. Toch gingen de bezoekers vlak voor rust aan de leiding, dankzij een kopbal van Archie Gray, en in de tweede helft gaven ze die voorsprong niet meer uit handen. Volgens de Engelse media had dit mede te maken met Van de Ven, die ruime voldoendes scoorde.

Fraaie cijfers

Football.london bestempelde Van de Ven als de uitblinker in de Spurs-defensie en beloonde hem met een 8. Volgens het medium speelde hij de hele wedstrijd overtuigend, met meerdere belangrijke ingrepen en onderscheppingen: 'Solide tijdens de hele wedstrijd en waarschijnlijk de beste verdediger van de Spurs vandaag. Met veel belangrijke intercepties en ingrepen". Van andere media als GivemeSport en Spurs-Web kreeg hij ook ruime voldoendes: respectievelijk een 7,5 en een 7.

Harde tackle

Daarmee heeft de verdediger het nodige chagrijn van zich afgespeeld. Want vorige week was Van de Ven nog de gebeten hond nadat hij Liverpool-spits Isak flink blesseerde.

De Nederlander probeerde de bal te blokken, maar schoffelde daarbij de Zweed onderuit. Het was meteen foute boel bij de spits: hij brak zijn been en is daar ondertussen al aan geopereerd.

Liverpool-trainer Arne Slot was allesbehalve blij met zijn Nederlandse tegenstander. Zo noemde hij de actie van Van de Ven roekeloos. "Je loopt tien van de tien keer een blessure op."

