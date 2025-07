De 31-jarige Joao Cancelo was betrokken bij een schokkend incident in een discotheek in de Algarve, waar hij op vakantie was. Wat begon als een leuk avondje stappen, mondde uit in een ordinaire vechtpartij.

Joao Cancelo bracht zijn vakantie door in de Algarve om te herstellen van een lang seizoen, dat eindigde met het WK voor clubs in de VS, waar hij met zijn club Al-Hilal aan deelnam.

Vechtpartij

De Portugese krant Correio da Manha meldt dat de verdediger van het Portugese nationale team een fysieke confrontatie zou hebben gehad tijdens een bezoek aan de Bliss Club in de kustplaats Vilamoura, waarbij hij een man in het gezicht zou hebben geslagen.

Volgens de krant verbleef Cancelo aanvankelijk in een rustiger gedeelte van de nachtclub, maar verplaatste zich later naar een drukker gedeelte, waar op een gegeven moment een ruzie uitbrak. De rust keerde even later weer terug, maar er werd wel een medisch team opgeroepen omdat de geslagen man bloedde aan zijn mond.

Onderzoek

De Portugese politie, werd ingeschakeld en startte ter plaatse een onderzoek. De krant schrijft echter dat er, ondanks het incident, tot afgelopen zaterdag geen aanklacht tegen de Portugese international was ingediend.

Op zijn Instagram-account postte Cancelo recente foto's uit Griekenland, waar hij zijn vakantie na zijn verblijf in de Algarve lijkt voort te zetten met zijn familie.

Ook ruzie met de coach

Joao Cancelo maakte afgelopen zomer voor 25 miljoen euro de overstap van Manchester City naar de Saoedische club Al-Hilal. Onder Pep Guardiola speelde hij al een tijdje geen belangrijke rol meer en hij had naar verluidt zelfs meerdere conflicten met de Spaanse manager.

De Portugese verdediger werd meerdere keren uitgeleend, aan FC Bayern München en FC Barcelona, voordat hij definitief door City aan Saoedi-Arabië werd verkocht. Hij heeft 60 interlands voor Portugal gespeeld, waarin hij 10 doelpunten scoorde.