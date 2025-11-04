Voormalig Arsenal-speler Aaron Ramsey gaat momenteel door een zware tijd. Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat zijn hond vermist is geraakt. Dit heeft de nodige gevolgen met zich meegebracht. Zo zit de voetballer nu zonder club door de vermissing.

Ramsey maakte dit jaar de overstap van Cardiff City naar UNAM Pumas in Mexico. De voormalig Arsenal-speler probeerde zijn carrière nieuw leven in te blazen na een reeks blessures in Europa. Maar spelen deed de inmiddels 34-jarige middenvelder nauwelijks. De reden voor zijn afwezigheid was de vermissing van zijn hond Halo. De viervoeter is sinds begin oktober onvindbaar, en hij probeert samen met zijn vrouw zijn maatje terug te vinden.

Halo is voor het laatst gezien in Dolores Hidalgo, in de Mexicaanse deelstaat Guanajuato. Daar werd hij tijdelijk in een lokaal asiel ondergebracht. Ramsey en zijn vrouw Colleen trokken alles uit de kast om hem terug te vinden. Ze plaatsten massaal berichten op sociale media en waren bereid duizenden euro's te bieden voor tips en andere informatie.

Niet meer gespeeld

Deze vervelende omstandigheden leidden ertoe dat Ramsey meerdere duels niet meer speelde voor UNAM PUMAS. Daarnaast stopte hij zelfs met trainen. De directie van de Mexicaanse club tolereerde dit niet, al gaven ze hem nog wel een paar dagen de tijd om de situatie op te lossen.

Ramsey voelde zich door de vermissing van Halo niet meer op zijn gemak in Mexico en wilde daarom terug naar Groot-Britannië. In overleg hebben de speler en club daarom besloten het contract te laten ontbinden, zo meldt Daily Cannon.

Zoektocht

De voetballer en zijn vrouw blijven nog steeds zoeken, maar het lijkt alsof ze de hoop langzaam opgeven. "We blijven zoeken, maar we moeten accepteren dat ze waarschijnlijk overleden is. Bedankt voor jullie steun", schrijft het stel op Instagram.