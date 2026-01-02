'Topvoetballer Noa Lang krijgt desastreus nieuws bij Napoli'

Het huwelijk tussen Noa Lang en Napoli kan al na een half jaar stranden. De 26-jarige Oranje-international mag volgens Italiaanse media vertrekken bij de regerend landskampioen. Dat gebeurt wel pas als de Napolitanen zelf actie hebben ondernomen op de transfermarkt.

Lang maakte afgelopen zomer na twee seizoenen bij PSV de overstap naar Napoli, dat een zak van 25 miljoen euro achterliet in Eindhoven. Het lukte de flankenflitser niet om zich in de basiself van de markante trainer Antonio Conte te spelen. Lang moest het doen met invalbeurtjes van een handvol minuten in het begin. Ook waren er een paar wedstrijden waarin hij zelfs op de bank bleef.

Vertrek onder één voorwaarde bespreekbaar

Pas eind oktober tegen Lecce mocht Lang voor het eerst starten van Conte. Dat gebeurde nadat hij zich een week eerder uitsprak over de situatie bij Napoli. Na de afstraffing tegen PSV (6-2 verlies) zei de aanvaller dat hij amper met de trainer sprak. In november vertelde Lang over zijn situatie: "Ik kwam hier met hoge verwachtingen, maar ik moest geduld hebben en hard werken. Ik was het er ook niet altijd mee eens, maar ik heb het plan van God gevolgd en vanaf nu wil ik vooruitkijken."

Dat moet dan mogelijk gebeuren bij een nieuwe club. Sky Sport Italia schrijft dat een vertrek van Lang bespreekbaar is. Wel wil Napoli eerst een andere linksbuiten aantrekken voordat de Nederlander naar een andere club mag. Momenteel wordt de Turkse grootmacht Galatasaray genoemd als mogelijke bestemming. De Turkse transfermarkt sluit op 6 februari. Voor Napoli ligt de deadline vier dagen eerder.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.