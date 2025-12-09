Noa Lang kende een lastig begin bij Napoli, maar inmiddels heeft de oud-PSV'er zijn draai gevonden. Dat ziet ook zijn vader Jeffrey. Hij doet een boekje open over de situatie van zijn zoon. "Noa zei eerlijk dat het erg zwaar voor hem was."

Jeffrey Lang zat zondagavond in het stadion toen Napoli tegen Juventus speelde (2-1). De 26-jarige aanvaller startte in de basis. In het begin van dit seizoen was dat wel anders. Lang moest het in de eerste maanden doen met invalbeurten. "Maar Noa heeft nooit zijn koppie laten hangen", zegt zijn vader tegen NOS.

Zware periode

De overstap van de Eredivisie naar de Serie A viel hem zwaar. Bondscoach Ronald Koeman merkte in september bij Oranje op dat de trainingen erg wennen waren. Hij was 28 dagen op trainingskamp geweest en had geen bal had gezien. "Het is weer eens wat anders", lacht Jeffrey. "Noa zei eerlijk dat het erg zwaar voor hem was, maar dat het ook juist goed voor hem is. Dat hij dat nodig heeft."

"Wij zeiden ook tegen hem dat hij gewoon moest doen wat hij altijd doet: strijden voor je plekje", vervolgt hij. "Hij heeft continu zijn best gedaan, ook op de trainingen." Dat wordt nu beloond door trainer Antonio Conte. "Hij wil ook helemaal niet weg, want hij is hartstikke blij in Napels wat het leven betreft. Nu hij speelt al helemaal."

Fans

Zijn relatie met de supporters is ook goed. 'Lang kan onze Ronaldo worden', aldus een fan aan voetbalkanaal CalcioNapoli 24. "Hij houdt echt van het Napolitaanse publiek", vertelt Jeffrey. "Dat fanatieke, dat ligt hem wel."

Al met al ziet de voetballer een lang verblijf in Napels wel zitten. Zijn huidige contract loopt tot 30 juni 2030. "Ik vroeg laatst aan Noa of hij gelukkig is en hij zei: 'Pa, dit is alles voor mij'."

